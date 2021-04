GALLIPOLI – Toma: “Sprecate 50 palle gol in due gare”. Pres. Vella: “Silenzio stampa sino a lunedì”

Una sconfitta amara per il Gallipoli. Nonostante l’ottima prova e le diverse palle gol sprecate, la formazione di Antonio Toma (foto ©Coribello-SalentoSport) torna dalla trasferta contro il Maglie con tanti rimpianti ma zero punti in tasca. Un risultato che lascia tanto rammarico, come conferma anche il tecnico giallorosso ai microfoni di Sport e Eventi Web a fine partita.

SCONFITTA AMARA – “A fine partita tutti i miei calciatori imprecavano per una partita persa senza mai subire un tiro in porta. Il mio portiere non ha mai subito un tiro in porta. Il mio portiere non ha fatto nessuna parata, zero tiri in porta da parte del Maglie. Nonostante il risultato ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Creare tanto per novanta minuti per me è una cosa fantastica, forse abbiamo sbagliato quaranta palle gol in area di rigore. Io devo fare quello, organizzare il gioco fino all’area di rigore avversaria, poi dobbiamo cercare di realizzare. Penso al rigore di Manisi, alle due palle gol di Tavey e tante altre ancora, abbiamo sbagliato davvero l’impossibile. Onestamente non so davvero cosa dire, noi facciamo questo tipo di calcio, creando tantissimo. Tra oggi e domenica abbiamo sprecato più di cinquanta palle gol”.

SFIDA ALL’OTRANTO – “Noi andremo ad Otranto per fare la nostra partita. Di certo la loro forza qualcun altro la scopre oggi, io ho sempre indicato loro come una delle squadre più forti del campionato, insieme a Martina, Ugento, Matino. Adesso c’è anche il Maglie insieme a queste squadre, non a livello di gioco, perchè a me non piace come gioca la formazione giallorossa, ma a livello di risultati sono lì, quindi complimenti a loro”.

Poco fa, la società salentina, nella persona della presidentessa Paola Vella, ha indetto un silenzio stampa che dovrebbe durare almeno fino alla giornata di lunedì prossimo. Questa la nota integrale del sodalizio giallorosso:

“La società intende dichiarare il silenzio stampa sino al prossimo lunedì. Questa decisione è dovuta al bisogno di trovare la giusta concentrazione.

Come in ogni famiglia, perché tale consideriamo la nostra rosa di giocatori e il nostro mister, ora è il momento di DIMOSTRAZIONI SOSTANZIALI. Abbiamo la stessa fiducia nella squadra e nello staff di settembre e di marzo ma sentiamo il bisogno di portare a casa dei risultati che meritiamo per l’impegno profuso in un clima “non certamente” favorevole e contrastato dal periodo covid. Vogliamo pertanto, senza se e senza ma, ottenere risultati utili nelle prossime due partite per capire se il nostro progetto è stato compreso a pieno da Tutti. Ho sempre dichiarato che si fa un passo indietro per prendere la rincorsa ma è tempo di fare quel passo avanti che merita la stessa piazza Gallipolina. Come Presidente non ho nulla da rimproverarmi e anzi sono orgogliosa dei risultati ottenuti in vari ambiti e dello staff tecnico sempre presente e altamente preparato. Vogliamo e Pretendiamo la massima concentrazione. Un plauso a Mister Luperto e ai suoi ragazzi ringraziando peraltro la società del Maglie per l’ospitalità e la cortesia da parte di tutti.



Vince chi segna e adesso tocca a noi. Grazie per la gentile collaborazione a tutti gli organi di stampa”.