LECCE – Al via la volatona per la promozione diretta. E in casa Majer arriva la seconda cicogna…

Comincia oggi la settimana che porterà alla volatona per i verdetti di Serie B. Con l’Empoli ormai quasi promosso (domani potrebbe andare a +9 sul terzo posto qualora battesse il Chievo nel recupero delle ore 16), restano da spuntare quelli per la zona playoff, playout e retrocessione (Entella praticamente spacciato).

Un tour de force, quindi, di quattro gare in dieci giorni, dal 1° al 10 maggio. Il Lecce di Eugenio Corini, dopo due giorni di riposo, oggi riprende a lavorare per il primo step da superare, l’ostico Cittadella che sgomita per restare nella griglia playoff. Al momento è la Reggina la prima delle escluse e proprio i calabresi saranno i prossimi (e ultimi) a visitare il Via del Mare dopo la formazione padovana. Nel mezzo, le trasferte contro Monza (quarta) e Empoli (prima): due viaggetti niente male. Peseranno tanto le motivazioni: il Monza, prima di vedersela col Lecce, dovrà andare a far visita proprio alla Salernitana, un match che delineerà abbastanza la classifica, sabato pomeriggio.

Tornando al Lecce, il gruppo si riunirà nel pomeriggio all’Acaya. Da valutare le condizioni di Pettinari e Rodriguez, che, comunque, potrebbero essere recuperati in extremis per sabato. Intanto, è arrivata la seconda cicogna in casa Majer: il centrocampista del Lecce, tramite il suo canale Instagram, ha annunciato la nascita del suo secondogenito Leo, lungo 52 cm e “pesante” 3,6 kg. Tanti auguri a Zan e compagna!

(foto: Zan Majer, ©Coribello-SalentoSport)