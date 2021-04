UGENTO – Oliva: “Zero punti dopo una grande prestazione. Il nostro obbiettivo è il Grottaglie”

Dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime due partite, l’Ugento di Mimmo Oliva è incappato in brutto passo falso nella trasferta di Sava, in un match a dir poco rocambolesco, che ha visto i giallorossi sprecare diverse palle gol, soprattutto nei primi quarantacinque minuti. Una battuta d’arresto che complica la classifica degli uomini di Mimmo Oliva, che ora dovranno necessariamente cercare il pronto riscatto domenica prossima nel match contro il Grottaglie, come confermato dal tecnico nel post match.



TANTO RAMMARICO – “Purtroppo nel calcio non si può sbagliare tanto. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sprecato troppe occasioni, con il loro portiere che ha parato di tutto. Il calcio è questo e se non la metti dentro alla fine rischi di pagare. Torniamo a casa con tanto rammarico per aver raccolto zero punti dopo una grande prestazione, in una partita che per noi era molto importante in ottica classifica”.

TESTA AL GROTTAGLIE – “Oggi non serve pensare alla classifica o ad altro, anche perchè non tutte le squadre hanno lo stesso numero di partite. Per noi quella era importantissimo fare punti proprio per questo motivo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. La nostra testa oggi deve essere proiettata solo e soltanto al Grottaglie, quello deve essere il nostro obbiettivo principale”.

(foto: M. Oliva – ©Coribello-SalentoSport)