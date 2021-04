SAVA-UGENTO – Gli ospiti sprecano, D’Arcante no. I biancorossi completano l’aggancio in classifica

Nonostante una sfida che, per larghi tratti, ha visto l’Ugento padrone del campo, al termine dei novanta minuti è il Sava a portare a casa l’intera posta in palio, grazie al rigore trasformato da D’Arcante, che in termini di classifica, significa aggancio alla zona playoff.

L’Ugento parte bene, provando subito ad indirizzare il confronto. Al 13’, doppia grande occasione: Lopez si invola verso l’area di rigore, cerca di saltare Maraglino ma l’estremo difensore gli respinge la conclusione; sulla respinta è Tardini il più lesto di tutti, l’estremo difensore locale risponde ancora presente. Il Sava prova a reagire, ma la formazione ospite ribatte colpo su colpo, provando ad imporre il ritmo. Al minuto 20 bella ripartenza orchestrata da Tardini, Regner cerca fortuna con un sinistro dal limite, che non sorprende Maraglino. A metà della prima frazione, spunto di Sansò che entra in area da sinistra e scarica il destro rasoterra tra le braccia del solito estremo difensore di casa. Alla mezz’ora di gioco, è ancora l’Ugento a provarci con Tardini si vede respingere il tiro da un difensore avversario. Al 33’, azione ugentina tutta di marca sudamericana. Regner lavora palla sulla sinistra, pallone al centro per la sponda aerea di Lopez e grandissima rovesciata di Tardini con la sfera che finisce fuori di un nulla. Una manciata di minuti più tardi è ancora Lopez sprecare una ghiottissima occasione. Il portiere del Sava è attento sul mancino di Maiolo, sulla ribattuta l’argentino con la maglia numero 6 ci mette forza ma non precisione e Maraglino si supera. Prima della fine della prima frazione è ancora duello tra l’argentino ed il portiere del Sava, con quest’ultimo pronto ancora a dire di no.

Dopo le sofferenze della prima frazione, il Sava prova a farsi vedere ad inizio ripresa con Birtolo che spreca una favorevole ripartenza in superiorità numerica e l’azione non si concretizza. Al 20’, ennesimo prodigioso intervento di Maraglino che stavolta si supera sul colpo di testa in girata di Tardini e toglie il pallone dal sette. Nell’ultimo quarto di gara, gli uomini di Mimmo Oliva, non riescono a trovare l’acuto vincente, con i padroni di casa che provano a pungere in ripartenza. La beffa per Regner e compagni arriva sui titoli di coda. Minuto 42, Fabiani, sbaglia l’intervento su De Gregorio e lo atterra in area di rigore. Per il direttore di gara è rigore con D’Arcante che spiazza Russo e porta in vantaggio il Sava. Nel finale i giallorossi provano un assalto all’arma bianca che non porta però i frutti sperati.

Domenica prossima, l’Ugento torna a giocare tra le mura amiche, con il Grottaglie che sarà ospite al Comunale, per un match che si preannuncia di vitale importanza per i salentini. Per il Sava, trasferta sul campo della capolista Otranto.

IL TABELLINO

Sava, stadio “Camassa”

domenica 25 aprile 2021, ore 16.30

Eccellenza pugliese girone B 2020/21 – giornata 7

SAVA-UGENTO 1-0

RETI: 42’ st rig. D’Arcante

SAVA: Maraglino, Monopoli, D’Ambrosio, Ammaddio, Stabile, D’Arcante, Cassano (23’ st De Gregorio), De Luca, Girardi (13’ st Mignogna), Birtolo, Morelli (30’ st Riezzo). A disposizione: Pizzi, Scatigna, Anglani, Passante, Zaccaria, Bongermino. All. Marangio.

UGENTO: Russo, Miccoli (42’ st Chirivì), Fabiani, Sansò (32’ st Solidoro U.), Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Tardini, Regner, Lopez (34’ st Garcia). A disposizione: Bibba, Corciulo, Musio, Diarra, Solidoro G., Pino. All. Oliva.

ARBITRO: Luca Schifone di Taranto.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Amaddio, D’Ambrosio (S), Oliva (all.), Martinez, Fabiani, Garcia (U). Recupero: 1′ pt, 5′ st.

