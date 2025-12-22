ECCELLENZA – Giornata dei derby leccesi: brindano Maglie, Gallipoli e Taurisano. I tabellini della 21ª

Vincono Bisceglie, Brindisi e Canosa mentre rallenta ancora il Taranto che nelle ultime due partite ha portato a casa solamente un punto. La vetta ora dista ben nove punti e per gli ionici sarà dura risalire la china, anche perché ha davanti a sé tre squadre molto solide. Giornata di derby leccesi nella seconda di ritorno: brinderanno con animo sereno Gallipoli, Taurisano e Maglie che superano, rispettivamente, Galatina, Ugento e Novoli, mentre Brilla Campi e Racale si dividono un punto.

Si riprenderà il 4 gennaio. I tabellini della 21esima giornata:

TARANTO-SPINAZZOLA 1-1

RETI: 31′ pt aut. Rizzo (S), 38′ pt Losavio (T)

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic (20′ st Derosa), Rizzo, Konate, Corallini (20′ st Labianca), Zampa, Vukoja (27′ st Incerti), Russo, Losavio, Loiodice, Aguilera (13′ st Trombino). All. Morea (Panarelli squal.).

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Pizzo, Ripanto, Santoro, Silvestri (15′ st Zingaro), Stefanini, Colonna, Ricchiuti (34′ st Cucumazzo), Ingredda (37′ st Di Palma), Ferrero (28′ st Losappio). All. Di Domenico.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

GALATINA-GALLIPOLI 0-1

RETI: 2′ pt Marzio

GALATINA: Caroppo, vergara, Signore, Mengoli (43′ pt Valentini), Arnesano, Monteduro, Macrì (21′ st Karim), Dell’Anna, Candido, Centonze (16′ st Da Silva), Musso. All. Longo.

GALLIPOLI: Menendez, Marzio (31′ st Megalhaes), Minnella, De Petris, Vidal, Bonoha, Molina (27′ st Fernandes), Beitia, Alonso, Camacho (38′ st Carrozza), Paglialunga (43′ st Bertagnini). All. Salvadore.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

TOMA MAGLIE-NOVOLI 1-0

RETI: 1′ st Oltremarini

TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Amato (38′ st Castellaneta), Diaz, Martina, Alfarano, Fernandez (31′ st Serafino), De Luca, Oltremarini (31′ st Vantaggiato). All. Giuliatto.

NOVOLI: Suma, Togora, Liccardi, Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino (23′ pt Valzano), Ferreira, De Blasi (37′ st Sosa), Carrozzo (27′ st Giacomazzi), Mancarella, Sorino (27′ st Villa). All. Luperto.

ARBITRO: Spadaccini di Chieti.

—

UGENTO-TAURISANO 0-1

RETI: 12′ pt Mingiano

UGENTO: Maggi, Marchionna, Dias (20′ st Gonzalez R.), Regner, Macias, Martinez, Urbano, Gonzalez Sabatè (37′ st Tavdgiridze), Beceiro, Rivadero, Pettorossi (1′ st Carrozzo). All. Manco.

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Lezzi, D’Ettorre (39′ st Garcia), Maiolo, Mingiano (17′ st Caruso), Ferraiuolo (28′ st Quarta), Santos Falciano (49′ st Perdicchia). All. Oliva.

ARBITRA: Pittella di Crotone.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Basta una rete di Marco Mingiano a decidere il derby tra confinanti e a colorarlo di granata. L’Ugento viene colpito a freddo e paga ancora una volta la scarsa concretezza sotto porta; il Taurisano è cinico e difende con ordine il vantaggio minimo, conquistando tre punti pesantissimi. Sfida particolare anche in panchina tra Andrea Manco e il vice Piero Orlando, taurisanesi doc, e Mimmo Oliva, che sulla panchina dell’Ugento ha scritto indimenticabili pagine di storia giallorossa. La gara si sblocca subito: Beceiro spreca una buona occasione cincischiando al limite; sull’azione seguente Mingiano scatta sul filo del fuorigioco e batte Maggi in uscita. Campo reso viscido dalla pioggia nonostante il sole: Maiolo impegna Maggi dalla distanza, mentre Beceiro fallisce ancora dalla zona del dischetto. Ripresa spezzettata e nervosa con diverse sanzioni disciplinari. L’Ugento prova a spingere ma manca precisione: Urbano di testa al 7’, alto; Macias non sfrutta un’uscita imprecisa di Rollo al 10’; Sabatè sciupa un bel cross di Regner al 33’. Al triplice fischio festeggia il Taurisano, che torna a vincere dopo cinque turni; per l’Ugento, un solo punto nelle ultime tre gare e un Natale dal sapore amarognolo.

—

ACQUAVIVA-MASSAFRA 1-0

RETI: 14′ pt aut. Tinelli

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato D., Asselti, Fucci, Patronelli, Taal (8′ st Colaci), Guglielmi (42′ st Angelini), Ferrante, Rucci (31′ st Carucci), Girardi (18′ st Garcia), Pucinelli. All. Solidoro.

MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Morisco, D’Arcante, Campanella, Tinelli (29′ st Brigida), D’Andria, Nazzaretto (13′ st Sergio), Pentimone (30′ st Diwouta), Palmisano, Russo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

CANOSA-FOGGIA INCEDIT 3-0

RETI: 10′ pt Di Piazza, 13′ st Croce, 25′ st Lamacchia

CANOSA: Massari, De Gol, Telera, Lamacchia, Rotondo (30′ st Cafagna), Manzo, Iagulli (25′ st Dibenedetto), Farinola, Strambelli, Croce (35′ st Caputo), Di Piazza (40′ st Barrasso). All. De Candia.

FOGGIA INCEDIT: Distasio, Rubino, Delle Noci, Joof, Forziati (8′ st Stele), Ambrosino, Coco, Kamara, Suriano, Dembele, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

BITONTO-BRINDISI 2-3

RETI: 32′ pt Saraniti (BR), 45′ pt rig. Palazzo (BI), 2′ st Barrera (BR), 15′ st aut. Ferrari (BI), 41′ st Bernaola (BR)

BITONTO: Cozzella, Catalano, Dinielli, Marchitelli, Cutrone, Chacon (45′ st Gagliardi), Cafarella (42′ sr Fracchiolla), Milella, Bozzi (28′ st Demichele), Palazzo, D’Alba. All. Zinfollino.

BRINDISI: Antonino, Barrera (22′ st Melillo), Gori (22′ st Cauteruccio), Bernaola, Lanzolla, Sanchez J., Alboni, Benvenga, Scaringella (22′ st Burzio), Carpineti (37′ st Sanchez K.), Saraniti (12′ st Ferrari). All. Ciullo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

VIRTUS MOLA-UC BISCEGLIE 0-6

RETI: 27′ pt, 6′ st e 16′ st Saani, 33′ pt e 36′ pt Ramos, 37′ pt Soldani

VIRTUS MOLA: De Caro, Cacirola (1′ st Mesto), Cavone (16′ st Samb), De Bari, Marchitelli, Loporchio, Marzulli, Starace, Pignataro, Bottalico, Quarta. All. Renna.

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari, Bufi (33′ st Torchetti), Bocchino, Loseto, Konè, Andriano, Zinetti (19′ st De Blasio), Soldani (16′ st Cangelli), Saani (19′ st Bonicelli), Ramos (29′ st Florio). All. Rumma.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

BRILLA CAMPI-RACALE 1-1

RETI: 2′ pt Flordelmundo (B), 18′ pt Galan (R)

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca, Cucci, Milessi (22′ st Olibardi), Caravaglio (1′ st Carrozzo), Layus, Calò, Flordelmundo (23′ st Dell’Atti), Cavaliere (17′ st Marti), Mariano, De Gaetani (34′ st Filiuppi Filippi). All. Calabuig.

RACALE: Colazo, Galan, Pennetta, Pirretti, Sarmiento (11′ st Ramirez), Cardinale, De Vito, Perez (47′ st My), Carrino, Arias, Massimi (33′ st De Donno). All. Sportillo.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

BISCEGLIE-POLIMNIA 5-0

RETI: 25′ pt Citro, 13′ st e 28′ st Lopez, 23′ st e 48′ st Sene

BISCEGLIE: Baietti, De Luca A. (26′ st De Luca F.), Traore, Visani, Taccogna, Martinez (26′ st Martino), Lopez (29′ st Amoroso), Citro (10′ st Lavopa), Di Fulvio, Maffei (14′ st Sene), Cifarelli. All. Di Meo.

POLIMNIA: Pellegrini, Avantaggiati, Anaclerio (26′ st Buonsante), Nacci, Rapio, Divittorio, Zaccaria (26′ st Ungredda), Marasciulo (26′ st Bottari), Dellino (1′ st Romano), Mercurio (26′ st Massari), Buonamico. All. Mancini.

ARBITRO: Pepe di Lecce.