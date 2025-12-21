LIVE! ECCELLENZA – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! ECCELLENZA – Risultati 21ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 22 – 3ª rit.
(04.01.2026 h 14.30)
Gallipoli-A. Toma Maglie
Taurisano-Atl. Acquaviva
Novoli-Bisceglie
Virtus Mola-Bitonto
Brindisi-Brilla Campi
Atl. Racale-Canosa
S. Massafra-Foggia Incedit
UC Bisceglie-Galatina
Polimnia-Taranto
N. Spinazzola-Ugento
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)