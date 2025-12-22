PROMOZIONE/B – Squinzano frenato dal Taviano, aggancio del Manduria al 3° posto: i tabellini della 17ª

Turno prenatalizio vincente per Mesagne e Ostuni mentre lo Squinzano si vede soffiare la vittoria al 95′ da Iurato, attaccante del Taviano. Del pari tra bianconeri e giallorossi ne approfitta il Manduria che regola di misura l’Arboris Belli e aggancia proprio lo Squinzano al terzo posto. Bene Leverano e Tricase, quinta sconfitta consecutiva per il Copertino. Ultimo, ormai staccato, il Trepuzzi.

I tabellini della 17esima:

GINOSA-MESAGNE 1-3

RETI: 32′ pt e 27′ st Mbaki (M), 31′ st Taveri (M), 34′ st Telesca (G)

GINOSA: Randino, Cimmarusti, Lavazza, Verdano (1′ st Sernia), Carlucci (35′ st Villani), Ventura, Coronese M. (13′ st Sergio), Telesca, Molina (15′ st Prati), Panzarea, Faccini (1′ st Lovecchio). All. Sportelli.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue M., Gningue L. (20′ st Duku), Ndiaye A., Ouedraogo, Ndom, De Carlo (7′ st Manta Ale.), Mbaki, Manta And. (30′ st Taveri). All. Funaro.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

BAGNOLO-LEVERANO 1-4

RETI: 1′ pt Spedicato (L), 12′ pt Sanyang (L), 32′ pt Laena (L), 37′ pt rig. Alemanni (L), 11′ st Afrune (B)

BAGNOLO: Provenzano, Mastria (17′ st Aprile), Cariddi, Lanciano (1′ st Pasca), Salvatore (10′ st Campa), Chiri, Toure, Mariano, Afrune, Piscopo (1′ st De Blasi), Abbadessa (10′ st Coluccia). All. Bray.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis (1′ st Colao), Suppressa (1′ st De Carlo), Sanyang (10′ st Dimastrogiovanni), Spedicato, Alemanni, Laena (10′ st Duarte), Mariano (22′ st Mastrogiovanni). All. Lentini.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

MANDURIA-ARBORIS BELLI 1-0

RETI: 19′ st Siverio

MANDURIA: Passaseo, De MItri, Patarnello, Stranieri, Teixeira, Zizzi, Caputo (21′ st Donno), Romano, Siverio, Diaz (23′ st Galvan), Cilenti. All. Tartaglia.

ARBORIS BELLI: Schina, Iaia, Amodio, Urrutia, Pascale, Avella, Moretti, Montecinos (3′ st Fernandez), Longo D., Longo L., Taldone. All. Calicchio.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

OSTUNI-MATINO 3-0

RETI: 3′ pt e 40′ st Caruso, 32′ st rig. De Pasquale

OSTUNI: Pizzaleo, Kola (24′ st Tamburrano), Parisi, Balanda, Semeraro (43′ st Natola), Carlucci, Thiam, Lettieri, Caruso (44′ st Olive), De Pasquale, Sowe (35′ st Bari). All. Bruni.

V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis (24′ st Diop), Marocco (37′ st Seclì), De Vito, Ciriolo, Garcia, Schirosi. All. Mauro.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

SQUINZANO-TAVIANO 1-1

RETI: 14′ pt Pignataro (S), 50′ st Iurato (T)

SQUINZANO: Partal, Caragnulo, Indirli, Fruci, Greco, Nuzzo (35′ st Ancora), Gueye (19′ st Brue), Iaia, Libertini (32′ st Poleti), Pignataro, Quarta (40′ st Cocciolo). All. Politi.

TAVIANO: Palma, Spinelli (35′ st Mudoni), Carrozza, Aranda, Alessandrì (26′ st Liquori), Giannotti, Levanto (32′ st Coppola), Portaccio, Gennari, Castrì, Iurato (50′ st Hoxha). All. Costantini.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

TRICASE-PUTIGNANO 1-0

RETI: 28′ st Ruibal

TRICASE: Esposito, Martella A., Coulibaly, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Amico, Palumbo (17′ st Puzzovio), De Giorgi, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

R. PUTIGNANO: Loliva, Calcio, Taddeo, Mezzapesa, Nitti, Amendolagine (10′ st Intini), Daddato, Laera, Daugenti, Novelli, Colucci. All. Tateo.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

COPERTINO-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-2

RETI: 30′ pt Almeyra (T), 7′ st Espindola (T), 43′ st Franco (C)

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Della Bona, Bruno, Franco, Leo (12′ st Stella), Ciccarese, Lorenzo, Falco, Taurino, Nestola. All. Renna.

TERRE DI AeR: Franco, Raffin, Mingiano, Garcia, Cisternino (21′ st Porpora), Maraschio, Almeyra, Diop, Espindola, Bolognese, Rutigliano. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Fornari di Molfetta.

—

TREPUZZI-SAVA 0-3

RETI: 16′ pt, 15′ st Mirizzi, 45′ pt Richella

TREPUZZI: Baldassarre, Chesanovskyi, Fraschetta (1′ st Durante), Ndiaye, Souare, Brindisino, Greco (25′ st Mosca), Pezzuto (12′ st Spagnolo), De Marco, Agui, Giannuzzi. All. Falcone.

SAVA: Bufano, Pinto, Fabiano, Lippo, Cicala, Panico (18′ st Tolnaj), Spataro (29′ st Itta), Richella, Gatto (40′ st Voria), Mirizzi (29′ st Camarda), Leo (45′ st Distante). All. Malacari.

ARBITRO: Lembo di Bari.

—

LOCOROTONDO-CAROVIGNO 0-0

LOCOROTONDO: Palmisano D., Colucci, Laguardia, Savoia (14′ st Palazzo), Prete, Legrottaglie, Natale J., Neglia (26′ st Pentassuglia), Quazzico (15′ st Romanazzo), Mastronardi, Natale R. (38′ st Galeone). All. Calabretto.

CAROVIGNO: Cervellera, Caramia (39′ st Albano), Jarju, Perrone A. (28′ st Assindi), Kidiera, Kaba, Perrone M. (2′ st Pugliese), Petracca, Turco F. (21′ st Campioto), Lombardi, Di Giulio. All. Di Serio.

ARBITRO De Candia di Molfetta.