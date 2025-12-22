LECCE – Sticchi Damiani: “Mercato? Sì ma coi nostri principi”

Il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha parlato, dalla Gazzetta del Mezzogiorno, del prossimo periodo di sfide difficilissime che il suo Lecce dovrà affrontare senza diversi titolari impegnati in Coppa d’Africa.

“Vivremo un periodo di emergenza, in quanto saremo privi di quattro calciatori che, nei primi 15 turni, sono stati protagonisti. Sono curioso di vedere all’opera giocatori che, sino ad oggi, hanno avuto meno spazio e che hanno atteso la loro chance per garantire il proprio contributo alla causa del Lecce. Considerato il momento, noi dirigenti saremo ancora più vicini allo staff tecnico e al gruppo. Spero e credo che lo saranno anche i tifosi, con la loro passione che li caratterizza”.

Sul match col Como: “Le due realtà non sono paragonabili. Gli obiettivi sono del tutto differenti e lo dimostrai l mercato sontuoso effettuato dai nostri prossimi rivali in estate. Affronteremo un team quotato, ma questo accade spesso in massima serie a chi, come noi, punta alla permanenza”.

Sul mercato: “In organico abbiamo dei giocatori che hanno avuto poco spazio e che vorrebbero essere protagonisti. È giusto permettere loro di avere l’opportunità di dimostrare le proprie qualità altrove. Se ci saranno partenze, ci saranno di conseguenza arrivi per ritoccare e magari rendere più competitiva la rosa. Senza perdere di vista i nostri principi e tenendo presente che il mercato di gennaio è complicato e solo di rado permette di effettuare degli innesti in grado di incidere nell’immediato”.