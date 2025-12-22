LECCE – Coppa d’Africa, derby mancato tra Coulibaly e Banda. Esordisce anche Gaspar

È finito 1-1 il derby (mancato) tra Lassana Coulibaly del Mali e Lameck Banda dello Zambia nella prima giornata di Coppa d’Africa. Panchina per la mezzala di Eusebio Di Francesco, titolare invece l’esterno d’attacco che è restato in campo per 67 minuti (senza incidere) per poi essere sostituito causa una ferita alla tibia destra.

Dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo, il Mali è andato in vantaggio al 61′ con Sinayoko per poi essere raggiunto in pieno recupero da Daka. Alle 18 esordisce Gaspar con la sua Angola che sfida il Sudafrica.

Aggiornamento: sconfitta per l’Angola: 2-1 dal Sudafrica, Gaspar in campo per tutti e 90 i minuti regolamentari.