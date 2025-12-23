VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 21.12.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 14): Roma-Melendugno 2-3, Concorezzo-Club Italia 2-3, Costa Volpino-Messina 3-1, Marsala-Casalmaggiore 1-3. Riposa Trentino.

CLASSIFICA: Costa Volpino 33 – Melendugno 29 – Trentino 27 – Roma 25 – Messina 16 – Marsala, Concorezzo 11 – Club Italia 10 – Casalmaggiore 9.

PROSSIMO TURNO (26/12): Roma-Club Italia, Casalmaggiore-Concorezzo, Trentino-Costa Volpino, Messina-Marsala. Riposa Melendugno.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): Talmassons-Offanengo 3-0, Modena-Altamura 0-3, Busto Arsizio-Talmassons 0-3, Altino-Fasano 0-3, Altafratte-Imola 3-0.

CLASSIFICA: Talmassons 38 – Valsabbina, Altafratte 31 – Busto Arsizio 22 – Altino 19 – Fasano 18 – Altamura 17 – Imola 16 – Offanengo 13 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (26/12): Offanengo-Modena, Talmassons-Valsabbina, Fasano-Altamura, Busto Arsizio-Altafratte, Imola-Altino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 11): Pordenone-Ravenna 3-0, Brescia-Cantù 2-3, Siena-Portoviro 3-0, Catania-Aversa 1-3, Pineto-Taranto 3-0, Macerata-Fano 3-0, Sorrento-Lagonegro 3-2.

CLASSIFICA: Pordenone 28 – Ravenna 27 – Aversa 25 – Pineto 23 – Brescia 19 – Sorrento 17 – Siena 16 – Lagonegro 15 – Catania 14 – Macerata 13 – Fano 11 – Portoviro, Taranto 9 – Cantù 5.

PROSSIMO TURNO (28/12): Taranto-Aversa, Ravenna-Fano, Siena-Brescia, Portoviro-Catania, Cantù-Pordenone, Sorrento-Pineto, Lagonegro-Macerata.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Gioia del Colle-Castellana Grotte 3-0, Aurispa Lecce-Reggio Calabria 2-3, Napoli-Modica 1-3, Campobasso-Sabaudia 3-1, Terni-Galatone 3-2.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 23 – Reggio Calabria 21 – Campobasso 16 – Sabaudia, Aurispa Lecce 15 – Modica 13 – Gioia del Colle 12 – Galatone 8 – Terni 7 – Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (04/01): Napoli-Gioia del Colle, Terni-Sabaudia, Aurispa-Castellana Grotte, Modica-Campobasso, Reggio Calabria-Galatone.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv perde al tiebreak e chiude al 5° posto il girone d’andata. Ultima sfida del 2025 per Aurispa Dfv che, contro la Domotek Reggio Calabria nella 9a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca, si gioca l’accesso alla Coppa Italia. Il sestetto iniziale di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, neoacquisto di Aurispa Dfv, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Buon inizio dei salentini, che vanno sul +3 grazie all’ottimo turno di battuta di Bernardis e alle ottime percentuali in attacco e a muro (10-7). Reggio Calabria trova subito la parità, Aurispa Dfv risponde con il pallonetto di Mazzone e l’attacco in lungolinea di Santangelo, ma gli ospiti tornano avanti grazie anche a un ace di Lazzaretto e coach Ambrosio chiede il primo timeout (12-15). Donati riceve e Bernardis alza per l’accorrente Santangelo che va a punto con un mani out, Grottoli attacca dal centro e Zornetta trova l’ace che spinge coach Polimeni al timeout (16-18). Il tentativo di rimonta prosegue con la diagonale imprendibile di Mazzone, il primo tempo dello stesso schiacciatore romano e l’attacco dal centro di Mellano, ma i calabresi rispondono colpo su colpo e chiudono il set vincendo una contesa a rete (21-25).

Zornetta e Mellano mettono a referto i primi punti del secondo set, poi Bernardis (per ben due volte) mette a terra il pallone sul secondo tocco, ma Lazzaretto e compagni sono ancora lì (5-5). Mazzone trova il punto dopo uno scambio lunghissimo, poi arriva il mani out di Santangelo e due attacchi in fotocopia ancora di Mazzone (10-7). Doppio pallonetto di Zornetta e, sul +4 per Aurispa Dfv, coach Polimeni chiede il tempo tecnico (13-9). Ace chirurgico di Mellano che poi si ripete bloccando il polso e sorprendendo i ricettori avversari, portando a 7 i punti di vantaggio (16-9). La diagonale di Zornetta precede l’ottimo break di Reggio Calabria, che guadagna terreno e mette coach Ambrosio nelle condizioni di dover chiedere timeout (18-14). Grande ricezione di Zornetta, alzata precisa di Bernardis e attacco vincente di Mazzone, poi le due diagonali di Santangelo mantengono invariate le distanze (22-18). Il set lo vince Aurispa Dfv grazie al tocco di seconda del palleggiatore Bernardis (25-19).

Il terzo set si apre con uno stratosferico turno di battuta di Zornetta (condito da due ace) che manda subito coach Polimeni al timeout (5-0). Il break di Reggio Calabria regala fiducia agli ospiti che accorciano le distanze con un clamoroso turno di battuta di Laganà e, stavolta, il timeout lo deve chiedere coach Ambrosio (7-6). Ecco il primo ace di Santangelo con la maglia di Aurispa Dfv, poi arriva quello di Mazzone che spinge al servizio e fa viaggiare Aurispa Dfv sul +6 (14-8). Due difese incredibili di Donati, di cui una finita direttamente nel campo avversario, portano il punto ai salentini e coach Polimeni a chiedere tempo tecnico. I padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo, spinti anche da un palazzetto caldo e in festa. Il muro di Grottoli è il preludio alla conquista del set, che si chiude a favore di Aurispa Dfv con il lungolinea di Santangelo e la diagonale dello stesso opposto, ben servito da Bernardis (25-13).

Bernardis apre il quarto set con due attacchi sul secondo tocco, poi la diagonale di Zornetta e il primo tempo di Grottoli spingono Aurispa Dfv sul +4 (5-1). Scatta la reazione di Reggio Calabria che accorcia le distanze, poi c’è la contro risposta dei salentini con Grottoli a muro e il nuovo break dei calabresi che pareggiano con l’ace di Saitta (7-7). Altro monster block di Grottoli e attacco in lungolinea di Mazzone, ma il solito servizio di Laganà mette in crisi la ricezione dei salentini che vanno in svantaggio (11-12). Gli ospiti spingono anche con il servizio di Lazzaretto e coach Ambrosio chiede il tempo tecnico (12-15). Il mani out di Santangelo e quello successivo di Zornetta assottigliano le distanze, che vengono azzerate grazie ad un errore in attacco dei calabresi, spingendo coach Polimeni al timeout (18-18). Si procede punto a punto ma Reggio Calabria si fa più cinica e un break spinge coach Ambrosio al timeout, utile per la reazione dei salentini (23-24). Stavolta il timeout lo chiede coach Polimeni, ma Aurispa Dfv trova il pari e spinge il set ai vantaggi. Dopo tre set point annullati dai salentini, Reggio Calabria mette a referto il punto decisivo e trascina il match al tiebreak (28-30).

Aurispa Dfv sembra aver speso tutte le energie, va sotto di 4 punti e coach Ambrosio chiede timeout (1-5). Laganà è indifendibile e il muro calabrese fa il resto, mettendo un’importante ipoteca al match (2-8). Nessun colpo di scena e, dopo quasi tre ore di gioco, Aurispa Dfv cede sotto i colpi di Reggio Calabria, che vince la partita e impedisce ai salentini l’accesso in Coppa Italia.

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Domotek Reggio Calabria 2-3

(21-25; 25-19; 25-13; 28-30)

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 17, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 6, Andrea Santangelo 14, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 12, Edoardo Murabito, Simone Orto 2, Luciano Zornetta 22, Daniele Mellano 7, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Domotek: De Santis, Mancinelli 20, Spinello, Zappoli , Presta 6, Saitta 5, Innocenzi 3, Motta, Ciaramita, Laganà 21, Lazzaretto 11, Rigirozzo, Parrini. All Polimeni, Ass Vandir Dal Pozzo.

Arbitri: Papapietro e Mannarino.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 11): Marcianise-Molfetta 2-3, Praia-D&F Caffè 0-3, Bisignano-Valdiano 0-3, Uni Bari-SG Terzigno 3-2, Leverano-Termoli 3-0, Casarano-Casoria 3-1, Pag Taviano-San Vito Mesagne 3-0.

CLASSIFICA: Pag Taviano 32 – Molfetta 29 – Valdiano 25 – D&F Caffè 22 – Uni Bari 20 – San Vito Mesagne 19 – Casarano 18 – Casoria 15 – Leverano, SG Terzigno, Marcianise 13 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Uni Bari-Praia, Valdiano-Pag Taviano, SG Terzigno-San Vito Mesagne, D&F Caffè-Marcianise, Molfetta-Bisignano, Termoli-Casarano, Casoria-Leverano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 11): Volare BN-Monopoli 1-3, Pescara-Napoli 0-3, Bari-Nardò 1-3, Monteroni-Faam Matese 0-3, Cerignola-Capurso 0-3, Arabona-Isernia 3-2, Fiamma Torrese-Salerno 1-3.

CLASSIFICA: Nardò 30 – Arabona 26 – Isernia 25 – Capurso 24 – Salerno 22 – Monteroni 19 – Monopoli 18 – Faam Matese, Cerignola 17 – Napoli, Bari 10 – Volare BN 6 – Fiamma Torrese 4 – Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Monteroni-Pescara, Nardò-Fiamma Torrese, Faam Matese-Salerno, Napoli-Volare BN, Monopoli-Bari, Capurso-Arabona, Isernia-Cerignola.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – I tifosi neretini giunti sabato sera nel capoluogo pugliese per assistere al match tra la Rental & Versatility Dream Volley Nardò e le padrone di casa della J.B.V.P. Bari non avrebbero potuto sperare in un epilogo più felice per la undicesima giornata del campionato di B2: le neretine superano il Bari per 3-1 e, alla luce della vittoria di Arabona su Isernia al tie-break, allungano sulle abruzzesi di un’altra lunghezza, portandosi a +4 in classifica. Ci accingiamo a trascorrere, è proprio il caso di dirlo, “un sereno Natale”.

LA PARTITA parte malissimo per le ragazze allenate da Cristina Laudisa, che si ritrovano a pochissimi minuti dal fischio d’inizio a gestire uno svantaggio di 4 punti. Martina Gorgoni e compagne appaiono frastornate, non capiamo bene se più per la partenza flash delle locali o a causa delle “luci flash” dell’impianto sportivo ospitante: ci si ritrova infatti a giocare in una palestra con una bizzarra illuminazione al neon di colore giallo, troppo calda e soffusa, che rende la visibilità maledettamente complicata. Le nostre non ci mettono molto, però, a metabolizzare la “parabola dell’elettricista” del maestro Julio Velasco: se le cose non vanno al meglio, nella pallavolo, la regola numero uno che insegna il mister argentino è di non dare “la colpa all’elettricista”, ma di fare di necessità virtù, ricompattarsi e sforzarsi di imporre il proprio gioco.

E Amen: la Dream si riprende in fretta ciò che è suo, ribaltando da grande squadra il risultato iniziale e aggiudicandosi abbastanza nettamente la prima frazione. Il risultato di 25-12 non ha bisogno di particolari approfondimenti. Il secondo set è una storia a parte: lo avevamo pronosticato alla vigilia, definendo Bari squadra ostica, dotata di buone individualità, sempre viva e capace di dire la sua contro chiunque. Una loro difesa a tratti impeccabile, unita ad un inspiegabile crollo delle granata, in controllo sul comodo risultato di 5-12, forse dettato da un eccesso di confidenza con conseguente calo di concentrazione, determina nel secondo set una clamorosa rimonta delle biancorosse, che polverizzano quanto di buono fatto fino a quel momento dalle ospiti. Un 20-25 che strozza la voce in gola alla ventina di tifosi granata presenti, sempre comunque rumorosi e pronti a sostenere le loro beniamine. Saremo pure pochi, per ora; ma siamo migliori. Tornando al volley giocato, ormai lo sappiamo: la Dream “tutta cuore” esce dal proprio guscio nei momenti particolari, regalando emozioni forti a chi la sostiene. A nostra memoria, non ricordiamo una sola partita fin qui disputata che non ci abbia fatto battere forte il cuore sull’altalena delle emozioni. E’ nel terzo e quarto set, infatti, che le granata salgono in cattedra: Greta Halla straripa da tutti i bordi e porta a casa a fine match 28 segnature, seguita da due strepitose Sara Della Corte (13 punti, sontuosa anche in ricezione) e Martina Gorgoni (13); Giorgia e Mara Tamborino riprendono prepotentemente il controllo al centro del campo; Siria Tarantino resta l’ultimo muro ancora in piedi al mondo dopo il crollo di quello di Berlino, insieme ad una acciaccata Antonaci, alla quale bastano otto dita su dieci per dire la sua in campo, con la consueta esperienza. Anche in questo caso i numeri sono abbastanza esaustivi: 25-15 al terzo e 25-14 al quarto set consegnano alle granata l’ottava vittoria consecutiva, il posto più alto in graduatoria nel girone I e quattro lunghezze di distanza su Arabona, prima delle inseguitrici.

LA PAROLA AL TECNICO. Prima della pausa natalizia, non potevamo esimerci dal chiedere una impressione su questa squadra, sull’anno che ci prepariamo a salutare e infine sul proprio lavoro alla migliore allenatrice salentina dell’ultimo biennio, certificata: lunedi scorso la nostra coach Cristina Laudisa ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento da parte della FIPAV Lecce, nel corso della annuale Festa della pallavolo salentina. “L’augurio che sento di rivolgere a tutta la Dream per questo Natale è di staccare la spina dal campionato, riposando mente e corpo, perché abbiamo un disperato bisogno di rigenerarci. Al rientro, infatti, quando ricominceremo a giocare a gennaio, riprenderemo un campionato che diventerà sempre più complesso: affronteremo squadre alla disperata ricerca di punti salvezza, squadre che ambiscono ai play off oppure a strapparci il primato. Quindi, il mio augurio principale è che durante questa pausa natalizia riusciamo tutti quanti a prendere un po’ di fiato, per poi tornare sui campi determinate così come abbiamo concluso. La partita di questa sera è stata un po’ complicata, Bari è una squadra che difende tanto e fa di tutto per portarti allo sfinimento. Però devo dire che, a parte la sbavatura nel secondo set, le ragazze sono state nel match, con la testa giusta. Per quanto riguarda il premio che ho personalmente ricevuto, intanto mi ha sorpreso tantissimo, perché non me l’aspettavo. Posso affermare che lo voglio senza alcun dubbio condividere con tutte le mie ragazze, quelle che ho allenato negli ultimi tre anni, caratterizzati dalla vittoria del campionato di serie C, dall’ottima salvezza raggiunta lo scorso anno in serie B2 e impreziosita dal sesto posto e da quest’anno, in cui ci ritroviamo addirittura capolista. Ho avuto il piacere di allenare delle splendide ragazze. Da sola, senza essere circondata dalle persone giuste, non sarei stata in grado di riuscire a lavorare in questa maniera. La condivisione riguarda anche tutti i dirigenti: la Dream Volley è una società ben strutturata e molto vicina a tutte le esigenze della squadra, nel massimo della collaborazione, sempre pronta a venire incontro alla risoluzione delle problematiche; e poi lo staff tecnico: grazie al lavoro dei miei collaboratori io ho sempre la possibilità di affrontare ogni partita avendo tante cose chiare fin da principio. Un pezzo di questo premio appartiene a tutti loro. Lavoriamo tanto e ci piace avere queste gratificazioni. E’ stato un bel momento, è stato un bellissimo premio, ogni tanto me lo guarderò con piacere, però adesso sono completamente presa da ciò che stiamo vivendo in campo”.

A Cristina e Alessio, nostro orgoglio in panchina; a tutti i dirigenti, a tutti i tifosi, alle fantastiche ragazze della prima squadra e delle giovanili, sia quelle che giocano di più, sia quelle che finora hanno avuto meno spazio, ma che comunque per noi rappresentano una garanzia di professionalità e abnegazione; a tutti voi pazienti lettori ed a tutte le Vostre famiglie giungano gli auguri dell’Ufficio Stampa della Rental & Versatility Dream Volley per un sereno Natale ed un anno nuovo, che vi faccia seguire il cuore: perché, come scrisse Erasmo da Rotterdam nel suo celebre Elogio della Follia, alla fine…“il cuore ha sempre ragione!”.

IL TABELLINO

JBVP BARI-DV NARDÒ 1-3

(12-25, 25-20, 15-25, 14-25)

J.B.V.P. BARI: Castellano 18, Konovalova 12, Buono 8, Trentadue 6, Bruno 2, Castiello 1, My 1, Cofano (L)

RENTAL&VERSATILITY DREAM VOLLEY NARDÒ: Halla 28, Gorgoni 13, Della Corte 13, Antonaci 4, Tarantino 4, Tamborino G. 3, Zaccaria, Tamborino M. (L) – All. Laudisa (Ass. Giaffreda)

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 11): CDM Astra Volley-NV Torre 1-3, Oria-Surbo 3-0, CDM Cutrofiano-MSP Galatina 3-0, Aurora Brindisi-Monopoli 3-0, Lecce-San Cassiano (07/01), F. Taviano-Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: Oria 29 – San Cassiano, CDM Cutrofiano 25 – Aurora Brindisi, Trepuzzi 22 – NV Torre 20 – CDM Astra Volley 15 – Lecce, F. Taviano 10 – Surbo 9 – MSP Galatina 5 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): NV Torre-Oria, CDM Astra Volley-CDM Cutrofiano, MSP Galatina-F. Taviano, Monopoli-Melendugno Calimera, Trepuzzi-Aurora Brindisi, Surbo-Lecce.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 11): Fasano-V. Tricase 0-3, Frascolla-Lecce 0-3, PSA Matera-San Pancrazio 3-1, Vibrotek-SB Galatina 1-3, Parabita-Mottola 3-1.

CLASSIFICA: Tricase 26 – Vibrotek 23 – Lecce 22 – SB Galatina 20 – PSA Matera, Fasano 18 – Grottaglie, San Pancrazio, Parabita 11 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Frascolla-Fasano, Parabita-San Pancrazio, SB Galatina-Mottola, Vibrotek-Lecce, Grottaglie-Tricase.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 11): Uisp Putignano-Noci 3-0, Massafra-PSA Matera 3-2, Talsano-Ostuni 3-0, Sant’Elia-Appia Mesagne 1-3, Spike Volley-Santeramo 1-3, SS Annunziata-Volley Matera 0-3.

CLASSIFICA: Putignano, Mesagne 29 – Sant’Elia 23 – Noci, PSA Matera 22 – Massafra 19 – Matera 17 – Santeramo 15 – SS Annunziata 12 – Talsano 7 – Spike Volley 3 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Massafra-Putignano, SS Annunziata-Mesagne, Santeramo-Matera, Spike Volley-PSA Matera, Sant’Elia-Ostuni, Talsano-Noci.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 11): RV Ugento-Vera Monteroni 1-3, CDM Cutrofiano-Bee Lecce 3-1, Aradeo-Sport & Friends 3-1, Spongano-Copertino 0-3, V. Tricase-Melendugno Calimera 2-3.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 28 – Copertino 26 – Spongano 21 – Bee Lecce 20 – Vera Monteroni 18 – RV Ugento 17 – Aradeo 15 – Sport & Friends 10 -Melendugno Calimera 5 – STV Tricase 4 – Parabita 1.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): CDM Cutrofiano-TV Ugento, STV Tricase-Spongano, Parabita-Bee Lecce, Copertino-Sport & Friends, Aradeo-Vera Monteroni.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 11): Falchi Ugento-Tiger Squinzano 3-1, Olimpia SBV Galatina-Avetrana 3-0, Materdomini-STV Tricase 3-1, Vis Squinzano-GS Ugento 3-1, Ruffano-Castellana 3-0.

CLASSIFICA: Falchi Ugento, SBV Galatina 23 – Massafra 22 – Castellana 17 – GS Ugento 16 – Tiger Squinzano 14 – Vis Squinzano, San Vito 13 – Ruffano 11 – Materdomini 8 – Avetrana 5 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Tiger Squinzano-SBV Galatina, Falchi Ugento-Materdomini, STV Tricase-Ruffano, Castellana-GS Ugento, San Vito-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 5): DV Nardò-Valecaracuta Lecce 3-0, Melendugno Calimera-Wesport 1-3, Monteroni-Lecce 3-0, Trepuzzi-GVP Corvino 3-2, Brindisi-Vis Squinzano 1-3.

CLASSIFICA: Monteroni, Vis Squinzano 15 – Trepuzzi 12 – Brindisi 10 – GVP Corvino 8 – DV Nardò 7 – Wesport 5 – Valecaracuta Lecce 3 – Melendugno Calimera, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Valecaracuta Lecce-Brindisi,Wesport-DV ardò, Lecce-Melendugno Calimera, GVP Corvino-Monteroni, Vis Squinzano-Trepuzzi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 7): AR Maglie-Victor Volley 0-3, Alliste-Supersano 3-1, Otranto-Flyarmida 1-3, V. Tricase-Ruffano 0-3, CDM Cutrofiano-San Cassiano 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 20 – CDM Cutrofiano, Victor Volley 13 – San Cassiano 12 – Ruffano, Supersano 11 – Otranto 7 – Flyarmida 6 – CDM Astra Volley 5 – V. Tricase 4 – Maglie 3.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Victor Volley-CDM Cutrofiano, Supersano-Maglie, Flyarmida-CDM Astra Volley, Ruffano-Otranto, San Cassiano-V. Tricase.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 5): Specchia-Brundisium 3-0, PVK-GVP Corvino 1-3, Lecce-Nardò 2-3, NV Maglie-Meraki 0-3.

CLASSIFICA: GVP Corvino 11 – Meraki, Nardò 10 – Veglie, Lecce 9 – Specchia 7 – Maglie 4 – PVK, Brundisium 0.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Nardò-Veglie, GVP Corvino-Lecce, Brundisium-PVK, Meraki-Specchia.

—

