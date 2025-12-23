Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: archivio
ph: B. Pagliara

BASKET C/m – Nardò infila l’undicesima: liquida Mesagne, festeggia un 2025 magico e aspetta Lecce

BASKET 2 minuti ago

L’ultima dell’anno non ammette pause emotive. Contro la Virtus Mesagne Basket finisce 85-69, ma il Pala vive una partita che va oltre il punteggio. Nardò entra in campo con un’urgenza chiara, quasi fisica: il 15-0 iniziale accende subito il pubblico e indirizza la serata. Il primo quarto scorre veloce, intenso, e si chiude sul 31-17, trascinato dall’avvio incendiario di Barel e Gramazio, già a quota 11 punti ciascuno.

Mesagne però resta dentro la gara. Nel secondo periodo Fouce prende in mano l’attacco ospite e colpisce senza esitazioni, trovando ritmo e fiducia dall’arco. La partita si fa più dura, più tesa, ma all’intervallo lungo il tabellone dice ancora 54-41 per i bianconeri.

La ripresa chiede attenzione e nervi saldi. Si segna meno, si lotta di più. Sul 63-51 la gara resta sospesa, finché nel finale Nardò ritrova brillantezza, stringe in difesa e allunga con decisione.

Tinto, Barel e Stonkus firmano 18 punti, Gramazio illumina il gioco con una prova totale. È l’undicesima vittoria su undici. L’anno si chiude così, con il calore di un palazzetto pieno e lo sguardo già rivolto al 3 gennaio, quando al Pala San Giuseppe saremo ospiti della LSB Lecce per il primo vero spartiacque della stagione.

IL TABELLINO

A9 NARDÒ-NEW VIRTUS MESAGNE 85-69
(31-17, 54-41, 63-51)

A9 Nardò: Stonkus 18, Tinto 18, Barel 18, Gramazio 14, Kebe 8, Facciolà 6, Baldasso 3, Zustovich 0, Gigli 0, Montinaro 0, Leopizzi 0, Fortezza 0.

Virtus Mesagne: Fouce 33, Galic 10, Meroza 5, Giuri 5, Idrissou 4, Coppola 3, Clement 3, Leo 3, Piscitelli 3, Mucenieks 0, Berdychevskyi 0, Cito 0.

(Ufficio Stampa Pallacanestro A9 Nardò)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 12): Assi Brindisi-Francavilla 63-78, MS Mesagne-Corato 70-77, Ceglie-Monteroni 71-64, Monopoli-Barletta 79-71, Nardò-NV Mesagne 85-69, Cus Foggia-LSB Lecce 84-90.

CLASSIFICA: Nardò 22 – LSB Lecce 20 – NV Mesagne 16 – NM Corato, Molfetta, Assi Brindisi, Ceglie 12 – Monteroni, Monopoli 10 – Francavilla 8 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 2.

PROSSIMO TURNO (03-04/01): LSB Lecce-Nardò, Francavilla-Molfetta, Monteroni-MS Mesagne, Corato-Monopoli, Barletta-Cus Foggia, NV Mesagne-Assi Brindisi.

Tags: