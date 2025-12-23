AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 10ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 10
City Gas Revolution-FC Castrignano 0-5
C.D. Melissano-Atl. Ascla Tiggiano 4-1
Alixias-Pol. Uxentum 4-1
Fatac Scorrano-Salve/Morciano 2-0
Galatone Romidò-Presicce Acquarica 7-0
E. Coluccia Cutrofiano-Poggiardo 3-6
Salento Over Seclì-FC Galatone n.d.
Rec. gg 6: Salento Over Seclì-C.d. Melissano 0-0
CLASSIFICA
Poggiardo 27
C.D. Melissano 21
Alixias 19
Fc Galatone 19
Salento Over Seclì 18
Atl. Ascla Tiggiano 15
Fc Castrignano 15
Fatac Scorrano 13
E. Coluccia Cutrofiano 12
Galatone Romidò 12
Aradeo 9
City Gas Revolution 7
Presicce-Acquarica 6
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
Poggiardo-Alixias 03/01 h 18
Atl. Ascla Tiggiano-Presicce Acquarica 03/01 h 15
Salento Over Seclì-E. Coluccia Cutrofiano 03/01 h 15
FC Castrignano-FC Galatone 03/01 h 15
Pol. Uxentum-Aradeo 03/01 h 14.30
Salve/Morciano-C-D. Melissano 05/01 h 20.30
Galatone Romidò-City Gas Revolution 05/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
10 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
8 RETI: Filoni G. (CD Melissano), Manco A. (Alixias), Montefusco M. (Poggiardo)
(…)