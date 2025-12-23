GALLIPOLI – La Curva Sud al fianco della Pediatria: consegnate attrezzature al “Sacro Cuore”

Un bel gesto di solidarietà quello organizzato da una rappresentanza degli ultras della Curva Sud di Gallipoli che oggi ha consegnato al reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino “Sacro Cuore” delle attrezzature tecniche fondamentali per l’attività quotidiana del reparto.

L’iniziativa è il risultato di una raccolta fondi organizzata nei giorni scorsi dalla Curva Sud, promossa inizialmente tra i ragazzi del tifo organizzato e successivamente aperta a tutta la città. La risposta è stata significativa: numerosi tifosi e cittadini gallipolini hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando ancora una volta come la solidarietà possa unire ben oltre il calcio.

Grazie ai fondi raccolti è stato possibile acquistare tiralatte, scaldabiberon e sterilizzatori, strumenti indispensabili per il supporto alle cure dei più piccoli. Tutto il materiale è stato consegnato nella giornata odierna ai responsabili del reparto di Pediatria, che hanno accolto con gratitudine il gesto.

Un ringraziamento speciale, da parte degli organizzatori, a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta, rendendo possibile questa importante donazione a favore di un reparto tanto delicato quanto essenziale. Un ringraziamento sentito anche agli amici di Melissano, che hanno offerto il loro prezioso contributo partecipando alla raccolta fondi ospedaliera presso la sede della Curva Sud.

L’iniziativa della Curva Sud Gallipoli dimostra come il tifo possa trasformarsi in impegno concreto, solidarietà e attenzione verso la comunità, soprattutto quando si tratta di sostenere i più piccoli e chi ogni giorno si prende cura di loro.

Un esempio positivo di partecipazione e generosità che merita di essere raccontato e condiviso.