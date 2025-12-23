SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 21.12.2025

Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 17esima giornata.

NB: tra parentesi le giornate di squalifica

AFRAGOLESE: Andrea Ciaramella (1)

BARLETTA: Antonio Dibenedetto (dir., 1); Esteban Giambuzzi (1)

C.D. FASANO:

FERRANDINA: Ammenda di 400 euro; Lucas Canavese (3); Obed Asare (1); Davide Desimini (1)

F. ANDRIA: Ciro Cipolletta (1)

F. PUTEOLANA (NOLA):

FRANCAVILLA IN S.: Giuseppe Carrozza (1)

GRAVINA:

HERACLEA: Antonio Carcione (1); Aaron Croce (3)

MANFREDONIA:

MARTINA:

NARDÒ:

PAGANESE: Ammenda di 300 euro

POMPEI:

P. REAL NORMANNA: Giuseppe Esposito (1)

SARNESE:

T. ACERRANA: Omar Nenci (6)

VIRTUS FRANCAVILLA: Paride Pinna (1)

Pompei-Acerrana: il Giudice sportivo ha inflitto la sconfitta per 0-3 ai danni dell’Acerrana in quanto ha schierato due giocatori (Amabile e Nenci) non ancora tesserati.