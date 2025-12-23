SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 21.12.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 17esima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Andrea Ciaramella (1)
BARLETTA: Antonio Dibenedetto (dir., 1); Esteban Giambuzzi (1)
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Ammenda di 400 euro; Lucas Canavese (3); Obed Asare (1); Davide Desimini (1)
F. ANDRIA: Ciro Cipolletta (1)
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Giuseppe Carrozza (1)
GRAVINA:
HERACLEA: Antonio Carcione (1); Aaron Croce (3)
MANFREDONIA:
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE: Ammenda di 300 euro
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Giuseppe Esposito (1)
SARNESE:
T. ACERRANA: Omar Nenci (6)
VIRTUS FRANCAVILLA: Paride Pinna (1)
Pompei-Acerrana: il Giudice sportivo ha inflitto la sconfitta per 0-3 ai danni dell’Acerrana in quanto ha schierato due giocatori (Amabile e Nenci) non ancora tesserati.