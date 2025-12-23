ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 21.12.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 21 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Andrea Solidoro (all., fino al 05/01/26); Alessandro Angelini (1)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO: Ammenda di 50 euro; Marco Marchitelli (1); Christian D’Alba (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI: Ammenda di 250 euro; Nicola Lanzolla (1); Juan Barrera (1)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Cristian Macrì (1)
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Giuseppe Ripanto (1)
NOVOLI: Ammenda di 200 euro; Claudio Luperto (all., fino al 19/01/26); Lorenzo Adamo (all., fino al 05/01/26)
POLIMNIA: Alessandro Romano (1)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO: Ammenda di 300 euro; Emmanuel Martinez (2); Fernando Macias (1)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE: Orazio Mitri (all., fino al 05/01/26)
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO: Ammenda di 300 euro; Santiago Aranda (2)
GINOSA: Ammenda di 1000 euro; Sebastian Lavazza (2)
LEVERANO: Ammenda di 150 euro
MANDURIA: Luigi Fino (dir., fino al 05/01/26); Cosimo Patarnello (2)
MESAGNE:
OSTUNI: Modou Sowe (1)
P. BAGNOLO: Simone Coluccia (1)
R. PUTIGNANO: Vito Amendolagine (1)
SAVA:
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Marco Brindisino (1)
V. LOCOROTONDO: Alessio Colucci (1)
V. MATINO: Rolando Giannuzzi (2)