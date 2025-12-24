BASKET C/m – Foggia superato all’overtime, Lsb Lecce inanella la decima vittoria consecutiva

Sotto l’albero di Natale della Cce Lsb Lecce c’è la decima vittoria consecutiva della regular season. Un regalo che la squadra di coach Michelutti si è infiocchettato con la tenacia che ha caratterizzato i biancazzurri in questa prima parte di stagione. Dopo il passo falso all’esordio contro l’Assi Brindisi, il team leccese ha tracciato una striscia postiva che l’ha condotta ai piani altissimi della graduatoria al tramonto del 2025. I salentini l’hanno spuntata all’over-time sul parquet del Cus Foggia per 84-90, dopo una gara tiratissima che ha visto i viaggianti vittoriosi, nonostante l’assenza di capitan Mocavero.

La squadra del presidente Sandro Laudisa si è imposta in occasione della gara valida per la 12esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C, salendo a quota 20 punti in classifica. I biancazzurri hanno realizzato 13 triple per un totale di 39 punti dei 90 complessivi messi a verbale al Pala Russo. Sono ben 4 i giocatori andati in doppia cifra: Cantagalli (18), Zalalis (23), Tyrtyshnik (16) e Guido (15) con un Filippo Laudisa da 9 punti a referto.

Pronti via e i padroni di casa partono forte con un parziale di 9-0 che non stordisce gli ospiti, bravi a ricompattarsi e a recuperare lo svantaggio sino al +1 della fine del primo quarto. Nel secondo periodo sale in cattedra per i locali Lioce, top scorer del match con 27 punti, ma ancora una volta La Scuola di Basket Lecce piazza un parziale di 2-13 che spedisce Foggia a -7 quando le squadre sono in procinto di rientrare negli spogliatoi per la pausa lunga. Il terzo quarto scivola all’insegna di un sostanziale equilibrio con le due compagini che rispondono colpo su colpo confezionando 18 punti per parte. Ancora sotto di 7 lunghezze alle porte del quarto periodo, i locali si dimostrano più concreti nella fase calda della gara riuscendo a colmare il gap nel punteggio sino al 75 pari che significa over-time. Nel supplementare le due squadre gettano il cuore oltre l’ostacolo continuando ad equivalersi, ma nel finale il parziale fulmineo di 7-0 per gli uomini di Michelutti, si è rivelato determinante per portare a casa l’ennesima vittoria. Per l’esattezza la decima di fila e già la seconda ottenuta all’over-time dopo il derby di Monteroni.

IL TABELLINO

CUS FOGGIA-CCE LSB LECCE 84-90 dts

(21-22, 39-46, 57-64, 75-75)

Cus Foggia: Gatta 5, Zagni, Bruttini 19, Canistro 22, Ianzano, Lioce 27, Padalino 3, Colapietro, Taranto, Dudik, Liukko 8. All. Ciccone.

Cce Lsb Lecce: Cantagalli 18, Guido 15, Tyrtyshnik 16, De Giovanni, Pallara 4, Mocavero, F. Laudisa 9, Vidakovic 5, Fracasso, Zalalis 23. All. Michelutti.

(US Lsb Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 12): Assi Brindisi-Francavilla 63-78, MS Mesagne-Corato 70-77, Ceglie-Monteroni 71-64, Monopoli-Barletta 79-71, Nardò-NV Mesagne 85-69, Cus Foggia-LSB Lecce 84-90.

CLASSIFICA: Nardò 22 – LSB Lecce 20 – NV Mesagne 16 – NM Corato, Molfetta, Assi Brindisi, Ceglie 12 – Monteroni, Monopoli 10 – Francavilla 8 – Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 2.

PROSSIMO TURNO (03-04/01): LSB Lecce-Nardò, Francavilla-Molfetta, Monteroni-MS Mesagne, Corato-Monopoli, Barletta-Cus Foggia, NV Mesagne-Assi Brindisi.