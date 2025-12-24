LECCE – Ultima dell’anno quasi mai vincente: c’è ancora il Como, solo due successi in 17 “ultime” di Serie A

Per il secondo anno consecutivo, il Lecce affronterà il Como come ultimo avversario dell’anno solare. Successe anche lo scorso 30 dicembre 2024 quando i giallorossi andarono a sfidare i lariani in riva al Lago, perdendo per 2-0 con gol di Paz (cui Falcone parò un rigore) e Cutrone.

In generale, i salentini non hanno un buon rapporto con l’ultimo match dell’anno. Su 17 partecipazioni di Serie A, il Lecce ha vinto solamente due volte l’ultima gara dell’anno solare: la prima volta accadde il 23 dicembre 2001 con il successo a Udine per 0-1 con gol lampo di Giacomazzi; la seconda e ultima volta risale all’anno dei Mondiali in Qatar: l’ultimo match dell’anno 2022 fu giocato il 12 novembre, Sampdoria-Lecce 0-2, reti di Colombo e Banda.

Per il resto sono arrivate nove sconfitte e sei pareggi.

La lista completa di tutte le “ultime“:

22.12.1985: Juventus-Lecce 4-0

31.12.1988: Lecce-Inter 0-3

30.12.1990: Lecce-Bari 1-1

19.12.1993: Lecce-Lazio 1-2

21.12.1997: Parma-Lecce 2-1

19.12.1999: Cagliari-Lecce 0-0

23.12.2001: Udinese-Lecce 0-1

21.12.2003: Lecce-Juventus 1-1

19.12.2004: Lecce-Sampdoria 1-4

21.12.2005: Lecce-Lazio 0-0

21.12.2008: Lecce-Bologna 0-0

19.12.2010: Napoli-Lecce 1-0

18.12.2011: Parma-Lecce 3-3

22.12.2019: Lecce-Bologna 2-3

12.11.2022: Sampdoria-Lecce 0-2

30.12.2023: Atalanta-Lecce 1-0

30.12.2024: Como-Lecce 2-0

Lecce e Como si ritroveranno di fronte per la quindicesima volta in Salento in match ufficiali, con un bilancio di sei vittorie giallorosse, quattro pareggi e quattro sconfitte. Il Lecce non ha mai battuto il Como al Via del Mare in Serie A nei tre precedenti in massima serie ma ci è riuscito solamente in Coppa Italia, il 13 agosto 2023, gol di Almqvist.

L’ultimo confronto diretto fu lo 0-3 dello scorso aprile (Diao doppietta e Goldaniga) che fece vacillare la panchina di Marco Giampaolo, pochi giorni prima dell’improvvisa scomparsa di Graziano Fiorita.