NARDÒ – Pari a reti bianche a Barletta, De Sanzo: “Gruppo straordinario da tutelare”

Il Nardò esce indenne da Barletta e chiude il 2025 con un buon pari che porta la striscia di risultati utili consecutivi a nove. I biancorossi di casa trovano sulla loro strada un avversario organizzato e compatto, capace di limitare le iniziative offensive dei padroni di casa, che riescono a rendersi realmente pericolosi solo nella ripresa. Decisivo il portiere Galli, autentico protagonista tra i pali salentini.

Alla pausa di metà campionato il Barletta sale a quota 28 punti, restando a sei lunghezze dalla vetta, mentre il Nardò aggancia i 25 punti, rimanendo pienamente in corsa per un posto nei playoff. Pizzulli conferma in blocco l’undici visto nelle precedenti uscite vincenti, con Cancelli adattato sulla fascia e Malcore terminale offensivo. De Sanzo risponde con un 4-4-2 che vede Elia affiancare D’Anna in avanti.

L’avvio è vivace ma povero di vere occasioni: Laringe e Malcore provano a rompere l’equilibrio senza fortuna. Gli ospiti tengono alto il ritmo, pressano e concedono pochissimo. Prima dell’intervallo si registra l’uscita forzata di Di Jeva per infortunio, ma il copione non cambia e si va al riposo senza reti.

Nella ripresa il Barletta aumenta l’intensità: Da Silva e Bizzotto vanno vicini al vantaggio, mentre Galli continua a respingere ogni tentativo. I cambi danno maggiore spinta ai biancorossi, che al 70’ sfiorano il gol con Malcore, fermato ancora dal portiere ospite. Nel finale cala la lucidità, aumentano i crampi e il gioco si spezzetta. Anche nel lungo recupero non arrivano emozioni decisive: il Nardò difende con esperienza e porta a casa un punto prezioso, confermando solidità e carattere.

A fine gara soddisfatto il tecnico granata Fabio De Sanzo: «Abbiamo un gruppo straordinario e va tutelato. Non era fondamentale vincere o perdere, per me contava l’atteggiamento dei ragazzi. L’interpretazione della partita è stata ottima, non ci siamo mai abbassati. Forse potevamo fare meglio in ripartenza, ma con pochi cambi a disposizione era complicato. Sono andati via tre giocatori e sul mercato dovremo intervenire». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

IL TABELLINO

Barletta, stadio “Puttilli”

domenica 21.12.2025, ore 16

Serie D/H 2025/26, giornata 17

BARLETTA-NARDÒ 0-0

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes; Cancelli, Bonnin, Bizzotto, Di Jeva (44′ pt Misefari); Cerutti (9′ st Giambuzzi), Piarulli; Dicuonzo (13′ st Martano), Da Silva, Laringe; Malcore. All. Pizzulli.

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Garnica, De Luca, Risolo, Tursi; Elia (30′ st Camara), D’Anna. All. De Sanzo.

ARBITRO: D’Agnillo di Vasto.

