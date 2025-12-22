CASARANO – Con la vittoria di misura sull’Altamura va in archivio un 2025 storico per i rossazzurri

Il Casarano supera l’Altamura di misura e chiude il 2025 con una vittoria che suggella un anno storico, quello del ritorno nel calcio professionistico.

L’avvio dei padroni di casa è fulminante: dopo pochi istanti arriva un calcio d’angolo nato da un’incursione di Cajazzo, la difesa ospite respinge corto e Maiello si avventa sulla palla trovando una conclusione imparabile per Viola. È l’1-0 che decide la gara e anche il primo gol in rossoazzurro per Maiello, protagonista di una prestazione di spessore per qualità e quantità. L’Altamura non si disunisce e prova a reagire, ma fatica a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Bacchin. Il Casarano si riaffaccia in avanti con Cajazzo e Perez, costretto però ad uscire al 18’ per un problema muscolare, lasciando spazio a Zanaboni. Gli ospiti si fanno vedere con Logoluso poi è ancora Casarano con una punizione insidiosa di Chiricò a mettere in difficoltà Viola. Il finale di primo tempo è caratterizzato dal possesso palla dell’Altamura, sterile però in fase conclusiva.

Nella ripresa i rossoazzurri gestiscono con attenzione, chiudendo gli spazi e concedendo poco. L’Altamura spinge, ma l’occasione più nitida capita ancora al Casarano con il giovane Cerbone, che impegna severamente Viola. Nel recupero gli ospiti si riversano in avanti, ma prima del triplice fischio Zanaboni sfiora il raddoppio con un’azione personale.

Così mister Di Bari: “Ci prendiamo la vittoria anche se la prestazione non mi è piaciuta. Di buono c’è che abbiamo saputo soffrire anche a fronte di una condizione fisica non ottimale. Ora per fortuna c’è la sosta che ci servirà per recuperare. Mercato? In questo periodo ci fermeremo e approfitteremo anche per capire con la società quello che ci toccherà fare. Ci sarà sicuramente da intervenire ma la cosa positiva è che tanti giocatori vogliono venire a Casarano. Ci avrei messo la firma per avere ora questa posizione di classifica, poi è normale che si può fare di meglio nella vita ma siamo soddisfatti di ciò che stiamo facendo”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Alla ripresa, trasferta in quel di Trapani, domenica 4 alle 17.30.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 21.12.2025, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 19

CASARANO-TEAM ALTAMURA 1-0

RETI: 2′ Maiello

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Lulic, Barone, Gyamfi; Cajazzo (74′ Cerbone), Logoluso, Maiello, Di Dio; Chiricò (86′ Guastamacchia), Perez (22′ Zanaboni); Ferrara (75′ D’Alena). All. Di Bari.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Viola; Silletti, Zazza (58′ Mbaye), Poli; Lepore, Dipinto (58′ Crimi), Doumbia, Grande (89′ Suazo), Peschetola (75′ Ortisi); Florio (58′ Agostinelli), Simone. All. Mangia.

ARBITRO: Galiffi di Alghero.

RISULTATI E CLASSIFICA