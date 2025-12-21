LIVE! SERIE C/C – Risultati 19ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 20 – 1ª rit.
sab. 03/01 h 17.30: AZ Picerno-A. Cerignola; h 20.30: Cavese-Sorrento;
dom. 04/01 h 12.30: Atalanta U23-Latina, Foggia-Catania; h 14.30: Potenza-Giugliano, Siracusa-Salernitana; h 17.30: Trapani-Casarano;
lun. 05/01 h 20.30: Benevento-Crotone, Cosenza-Monopoli, Team Altamura-Casertana
