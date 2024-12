ECELLENZA – Gallipoli, prima rinuncia. Racale-UC Bisceglie, gol e spettacolo: i tabellini della 17ª

I tabellini della 17esima giornata di Eccellenza pugliese 2024/25

FOGGIA INCEDIT-GALLIPOLI 3-0 a tavolino

(il Gallipoli non si è presentato in campo)

Prima rinuncia per i giallorossi che, per via della crisi societaria susseguente all’uscita di scena del presidente Vincenzo Carrozza. Il Giudice sportivo, in settimana, formalizzerà sia il risultato a tavolino, sia un’ammenda per non essersi presentati in campo, sia un punto di penalizzazione. Si attendono notizie in settimana anche se la questione non è di facile risoluzione, non essendosi, la squadra agli ordini di mister Pietro Sportillo, allenata per tutta la scorsa settimana.

—

GALATINA-MOLFETTA 1-1

RETI: 32′ pt Molina (G), 2′ st Romio (M)

GALATINA: Passaseo, Sorino (43′ st De Blasi), Mancarella J., Fruci, Arnesano, Monteduro, Candido (6′ st Caputo), Romano (35′ st Miggiano), Mancarella G., Molina, Aguilera (6′ st Oltremarini). All. Tartaglia.

MOLFETTA: Lutzardo, De Palma, Romio, De Marco (16′ st Ruggiero), Caballero, Esposito, Leuzzi, Vino, Camara, Moccia, Alberto Luis. All. Nocerino.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

ATL. RACALE-UC BISCEGLIE 3-3

RETI: 16′ pt Bufi (B), 33′ pt Saani (B), 36′ pt Fitto (R), 39′ pt Romano (R), 28′ st Farinola (B), 36′ st rig. Flordelmundo (R)

ATL. RACALE: Catelli, Filippi Filippi (39′ st Zarate), Moran, Milessi (15′ st Gravina), Bottari, Guevara, Pennetta, Flordelmundo, Fitto, Romano, Centonze. All. Calabuig.

UC BISCEGLIE: Rocchitelli, Dicorato, Farinola, Bufi, Ngom, Miano, Dembele (42′ st Soldani), Paolillo (31′ st Binetti), Saani, Suriano, Ziani (25′ st Pelosi). All. Monopoli.

ARBITRO: Albano di Taranto.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Altalena di emozioni al “Basurto” dove non sono mancati gol, occasioni clamorose e belle trame di gioco tra due squadre che hanno onorato l’incontro dal primo all’ultimo minuto. In avvio meglio l’Unione Calcio che si porta stabilmente nella metà campo avversaria. Il massimo della pressione attorno al quarto d’ora: sul quarto corner consecutivo, mischia in area risolta con un tocco sotto misura di Bufi. Rocchitelli para a terra un debole mancino di Flordelmundo, poi Ziani sciupa due occasioni per il raddoppio che, però, arriva al 33’ quando Saani punisce un errore difensivo biancoceleste per battere indisturbato Catelli per la seconda volta. Il Racale non si scoraggia e in tre minuti riacciuffa il pari: al 36’ Salvatore Fitto accorcia le distanze sotto gli occhi del padre Raffaele, neo vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, presente in tribuna; al 39’ un doppio scambio Milessi-Romano consente a quest’ultimo di firmare il 2-2. Applausi dagli spalti. Non cala la qualità del gioco nella ripresa. Al 10’ gran cross di Romano per Filippi Filippi che, in corsa, sbuccia il pallone. L’Unione mette di nuovo la freccia al 28’ con un siluro di Farinola dai 25 metri, palla imparabile all’incrocio. Con orgoglio, il Racale si riorganizza e riparte all’assalto della porta avversaria, colpendo due traverse in pochi secondi con Fitto e trovando il punto del 3-3 con un rigore trasformato da Flordelmundo per fallo in area su Romano. Finale scoppiettante con palle gol per Flordelmundo, Farinola, che colpisce due pali con un’altra bordata da fuori, e Soldani che fallisce il tap-in a due passi da Catelli.

—

—

BRILLA CAMPI-N. SPINAZZOLA 1-1

RETI: 3′ pt Poleti (BC), 45′ st Fucci

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio, Maniglia, Iaia, Tondo, Torres, Carlucci (35′ st De Ventura), Caravaglio, Facecchia (32′ st Carrozzo), Diop (20′ st Romero), Poleti (38′ st Quarta). All. Patruno.

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Dinielli, Bocchino, De Giosa (39′ st Cucumazzo), Diomande, Bonanno (23′ st Mbaye), Colonna, Carfuso (31′ st Fucci), Garcia (43′ st De Marinis), Bux (23′ st Cirulli). All. Zinfollino.

ARBITRO: Solito di Piombino.

—

ARBORIS BELLI-MANDURIA 2-6

RETI: 9′ pt e 1′ st Perchaud (M), 18′ pt Diallo (M), 24′ st Chiochia (M), 12′ st Degregorio (AB), 13′ st D’Ettorre (M), 27′ st Fernandez (AB), 31′ st Palumbo (M)

ARBORIS BELLI (f.i.): Menegatti, Biundo, Cerfeda, Mezzapesa, Decarolis, Labarile, Laguardia, Calderon, Fernandez, Basile, Longo. All. Solidoro.

MANDURIA (f.i.): Menendez, Farucci, Chiochia, Stranieri, Cutrone, Balanda, D’Ettorre, Sosa, Illiano, Perchaud, Diallo. All. Marsili.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

CORATO-NOVOLI 2-1

RETI: 44′ pt Rantucho (C), 41′ st Ingredda (C), 45′ st De Blasi (N)

CORATO (f.i.): Zinfollino, Colaci, Rantucho, Dispoto, Calò, Fanelli, Volpe, D’Argenio, Ingredda, Joof, Mastropasqua. All. Doudou.

NOVOLI (f.i.): Colazo, D’Andria, Elia, Maccarrone, La Marina, Marques, Calò, Giannotti, Garnica A., Quarta A., Potenza A.. All. Luperto.

ARBITRO: Ragno di Molfetta.

—

BARLETTA-ACQUAVIVA 1-1

RETI;: 1′ st Lavopa (B), 50′ st Bongermino (A)

BARLETTA: Massari, Casella, De Gol, Lobosco, Lavopa, Mariani, Bernaola, Turitto (45′ st Pinto), Rotondo (14′ st Parisi), Lopez (14′ st De Sagastizabal), Lattanzio. All. De Santis (De Candia squalificato).

ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Di Fino (27′ st Laneve), Taal (42′ st Capozzo), Asselti, Gernone, Marasciulo (27′ st Lenoci), Cannone, Novelli (27′ st Vigna), Guglielmi, Bomgermino. All. Leonino.

ARBITRO; Gioia di Brindisi.

—

BISCEGLIE-GINOSA 1-0

RETI: 18′ pt Konè

BISCEGLIE: Baietti, Ciurlo, Di Fulvio, Aceto, Carullo, Martinez (44′ st Colella), Stefanini, Beniti (8′ st Lella), Konè (38′ st Palazzo), Forbes (18′ st Pedrini), Latorre (8′ st Taccogna). All. Di Meo.

GINOSA: Santoro, Pizzo, Patronelli, Larizza (17′ st Diop), Verdano, Gatto (17′ st Giaracuni), Sergio, Schirinzi, Maiorino (42′ st Gallitelli), Vapore, Ferrero. All. Passariello.

ARBITRO: Specchia di Casarano.

—

POLIMNIA-BITONTO 1-1

RETI: 4′ st Petitti (B), 40′ st Zaccaria (P)

POLIMNIA: Pellegrini, Avantaggiati, Divittorio, Urbano (25′ st Zaccaria), Gernone, Rapio (18′ st Manzari), Loseto, Prekducaj, Santos Falciano, Ramos (38′ st Camara), Lanzone. All. Anaclerio.

BITONTO: Vicino, Lacassia, Latrofa (49′ st Filoni), Cantalice, Aprile, Cannito, Lavoratti, Trofo, Petitti (39′ st Tedone), Senè, Bozzi (27′ st Demichele). All. Modesto.

ARBITRO: Galligani di Pistoia.

—

MASSAFRA-CANOSA 2-1

RETI: 27′ pt e 47′ st Russo (M), 23′ st Jimenez (C)

MASSAFRA: Pizzaleo, Galetta, Fabiano, Amatulli, Nobile, Carlucci, Sergio, Perrino (38′ st Napolitano), Serafino, Girardi (37′ st Marzio), Russo. All. Malacari.

CANOSA: TArolli, Pignataro (16′ st Sanchez), Lamacchia (7′ st Morra), Gomis (33′ st Menezes), Gomes, Talin, Milano (7′ st Comitangelo), Barrasso, Jimenez, Mangialardi, Ciannamea. All. Di Simone.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.