PROMOZIONE/B – Volano Taurisano e Otranto: i tabellini della 13ª giornata

Promozione pugliese girone B 2024/25: i tabellini della 13esima giornata.

TERRE DI ACAYA E ROCA-TAURISANO 1-2

RETI: 21′ pt e 48′ st Sansò (TAU), 36′ st De Giorgi (TE)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, Sindaco, Trovè, pellè, Murrone R., Murrone M. (31′ st Rutigliano), Plevi (31′ st Mokovic), Luperto, Bolognese, De Giorgi, Cisternino (43′ st Sergio). All. Greco.

TAURISANO: Negro, Quaranta (18′ st Imperato), Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì, Maiolo, Mingiano (46′ st Perdicchia), Brue, Mele. All. Manco.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

MESAGNE-GROTTAGLIE 2-2

RETI: 10′ pt Manta An. (M), 30′ pt rig. Orfano (M), 16′ st e 40′ st Fumarola (G)

MESAGNE (f.i.): Marchionna, De Luca, Petracca, Orfano, Diagne, Grande, Manta Al., Politi, Taveri, Lazzoi, Manta An. All. Di Serio.

GROTTAGLIE (f.i.): Sestino, Saponaro, Kassab, Motolese, Fumarola, Rossini, Magno, Bottiglione, Galeone, Moretti, Ciura. All. Serio.

ARBITRO: Russo di Barletta.

—

COPERTINO-OTRANTO 0-1

RETI: 49′ st Calò

COPERTINO: Margiotta, Conte, Stella, Fontanella, Della Bona, Lillo, Bruno, Mazzotta, Nestola, Ciccarese (27′ st Alemanno), Frisenda. All. Caragiuli.

OTRANTO: Caroppo, Angelini (37′ st Piccinni), Vigliotti, Negro, Liquori, Togora, Marzo, Valentini (41′ st Calò), Lautaro Martin (30′ st Piscopo), Pietrangeli, Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

(US Otranto Calcio) – Il Città di Otranto festeggia all’ultimo respiro. La rasoiata dal limite dell’area di Giacomo Calò regala tre punti alla compagine adriatica del presidente Luigi Santo. I biancazzurri allenati da Vincenzo Mazzeo sbancano Copertino, festeggiano la quinta vittoria consecutiva e restano nelle parti di alta classifica. A decidere la sfida contro la compagine di mister Caragiuli la giocata del classe 2005 gettato nella mischia a pochi minuti dalla fine. Privo degli infortunati Beron e Tourè e dell’indisponibile Conte, l’Otranto scende in campo imbottito di under su un terreno di gioco in condizioni pessime anche a causa della pioggia caduta prima della gara. La prima occsione è di marca ospite. Al 10’, buona trama costruita sulla destra e pallone a centro dell’area di rigore: la conclusione di Piccinno centra Margiotta. Sul fronte opposto, padroni di casa pericolosi con una girata dalla media distanza deviata in angolo in bello stile da Caroppo. Al 42’Vigliotti impegna il portiere avversario direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo di destra. Allo scadere, episodio dubbio: Lautaro Martin è atterrato lanciato a rete, ai più sembra calcio di rigore ma l’arbitro concede punizione e ammonisce soltanto Conte. Sul calcio piazzato conseguente, ancora attento Margiotta su Vigliotti. Nella ripresa, pure faticando a imbastire azioni palla a terra, le due squadre continuano a giocare a viso aperto. Nella parte decisiva del match, il Copertino resta in doppia inferiorità numerica: il direttore di gara espelle prima Mazzotta e poi Lillo, che atterra Piccinno a pochi centimetri dall’area di rigore. Sul calcio piazzato successivo al secondo rosso, il numero 11 idruntino manca di pochi centimetri l’appuntamento decisivo col pallone calciato dalla sinistra da Vigliotti. I padroni di casa gettano il cuore oltre l’ostacolo e si difendono con il coltello tra i denti. L’episodio decisivo arriva allo scadere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i difensori del Copertino allontano il pallone che è raccolto al limite da Calò: il centrocampista controlla e scarica un rasoterra che bacia il palo alla sinistra del portiere e si accomoda in porta nonostante il tentativo disperato di Margiotta. Esplode la festa idruntina, pochi secondi e l’arbitro decreta la fine delle ostilità. Grazie alla vittoria maturata sull’erba naturale del “Guido Vantaggiato”, l’Otranto sale a quota 29 punti in classifica, un bottino che vale la seconda piazza provvisoria. Domenica prossima in cartellone la sfida casalinga con il Carovigno.

—

A. TOMA MAGLIE-RINASCITA REFUGEES 1-0

RETI: 28′ st rig. Fernandez

A. TOMA MAGLIE: Colapietro, Ramanaj (33′ pt Castellaneta), Tecci, Ongania, Galvez (11′ pt Coluccia, 43′ st Mancarella), Cato, Tabares, Gningue, Fernandez, Romano. All. Salvadore.

RINASCITA REFUGEES: Diop, Jarjue (38′ st Dan Almajiri), Gueye, Diop M., Gadiaga, Ndiaye, Lorenzo (23′ st Stajano), Lupo (13′ st Duku), Ndoye, Agbere, Diop Mor. All. Hassane.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

LEVERANO-CRISPIANO 6-1

RETI: 8′ pt Nasole F. (C), 17′ pt e 41′ pt Laena (L), 24′ pt Pinto (L), 11′ st Sanyang (L), 24′ st Spedicato (L), 34′ st Quarta (L)

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Manca, Valentino, Solimeno, De Carlo, Sanyang, Spedicato, Pinto, Laena, De Luca (8′ st Quarta). All. Pedone.

CRISPIANO (f.i.): Annicchiarico, D’Angelo, Notaristefano, Paciulli, Leggieri, Magli, Cissè, Nasole F., De Bartolomeo, Marini, Del Sole. All. Paradisi.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

TRICASE-V. MATINO 1-1

RETI: 33′ pt rig. Cortese (T), 25′ st Carrino (M)

TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Antonaci, Crisafulli, Zanazzi, Aniello, Turco, Giannelli, Cortese, Esposito, Buttera. All. Cazzato.

V. MATINO (f.i.): Russo, Suppressa, Sperti, Desiderato, Monteleone, Sulmaister, Elia, Maraschio, Carrino, Villani, Giannuzzi. All. Cimarelli.

ARBITRO; Spadavecchia di Molfetta.

—

SAVA-PUTIGNANO 2-1

RETI: 3′ pt Vinella (P), 23′ pt Riezzo (S), 31′ st rig. Gallù (S)

SAVA: Esposito, Di Maggio, Gallù, Dieme Malamine (17′ st Sibilla); Danese, Sampietro, Lomartire, Lotito, Riezzo (47′ st De Pascalis), Malagnino, Narducci. All. Colluto.

PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Sportelli (46′ st Franchini), Palazzo, Daddato, Daugenti, Muolo, Amendolagine (31′ st Guglielmi), Laera, Nitti, Di Cosola (34′ st Calio), All. Palazzo.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

CAROVIGNO-TREPUZZI 1-2

RETI: 42′ pt Turco (C), 25′ st Daf (T), 28′ st Falco (T)

CAROVIGNO: Lamarina, Perrone A., Urso (38′ pt Albano), Talò, Leo, Kaba, Perrone M., Odone (8′ st Lanzillotti T.), Cardellicchio (33′ st Taddeo), Turco, Diwouta (30′ st Greco). All. Franco.

TREPUZZI: Centonze, Fracella, Tundo, Poleti, Presicce (45′ st Centonze F.), Quarta (45′ st Saracino), Miccoli (20′ st Falco), Daf, Renna (31′ st Boscaini), Cavaliere (40′ st Zecca), Mbappè. All. De Pascalis.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

VEGLIE-LOCOROTONDO 0-2

RETI: 32′ pt rig. Romanazzo, 43′ pt Salvi

VEGLIE: De Mitri, Diagnè (18′ st Stefanizzi), De Vanna, Sozzo, Damato, Ribezzi, Corallo, Ciucci (29′ st Lombardi), Diallo, Di Giulio (31′ st Diop), Fatty. All. Maci.

LOCOROTONDO: Leuci, Pascullo, Colucci (16′ st Lippo), Prete, Lacirignola, Pentassuglia (48′ st Convertini), Neglia, Sory, Dos Santos, Salvi, Romanazzo (27′ st Scatigna). All. Calabretto.

ARBITRO: Castro di Molfetta.