MARTINA-UGENTO – I biancazzurri continuano a volare, poco da fare per i ragazzi di Oliva

Non si arresta la corsa del Martina nemmeno di fronte all’Ugento, liquidato con due reti nel primo tempo e con un’altra nella ripresa. Sono sei, adesso, le vittorie consecutive per i biancazzurri, nove i risultati utili consecutivi in campionato. Per i giallorossi, tanto orgoglio ma ben poco da fare di fronte ad una delle corazzate del girone H.

Martina in vantaggio al 28′ con un colpo di testa vincente di Piarulli servito da Silvestro. Prima del riposo, raddoppio locale con Resouf che sfrutta un buco nella difesa ospite, si presenta davanti alla porta di Di Donato e lo trafigge con un colpo sotto.

Non cambia il copione nella ripresa col Martina sempre pericoloso, prima con La Monica, poi con Mastrovito e Resouf. L’unico sussulto ospite è una traversa colpita di testa da Ancora, con pallone che batte sulla riga di porta ma non entra. Lo stesso Ancora poi viene abbattuto da Llanos attorno a metà tempo: per l’arbitro è rosso diretto, gioco pericoloso. Gli itriani, però, non corrono grossi pericoli nemmeno in inferiorità numerica ma anzi arrotondano ancora il punteggio con La Monica. Poco prima, spettacolare ma larga rovesciata di Grisley in area ospite.

Martina ormai in zona playoff dopo un avvio di campionato balbettante. Ugento resta fermo a quota 12 in quintultima piazza. Poco male per la squadra di Mimmo Oliva, visti anche gli altri risultati di giornata con le sole vittorie di Brindisi, Fasano e Acerrana e la sconfitta di tutte le altre dirette concorrenti. Domenica prossima, al Comunale di Ugento, sarà di scena proprio il Fasano per un delicato scontro diretto. Per il Martina, trasferta lucana a Francavilla in Sinni.

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

domenica 01.12..2024, ore 15.30

Serie D/H 2024/25, giornata 14

MARTINA-UGENTO 3-0

RETI: 28′ pt Piarulli, 44′ pt Resouf, 29′ st La Monica

MARTINA (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, Dieng, Llanos, Lupo; Piarulli (37′ st Cafagna), Zenelaj; Resouf (41′ st Ievolella), Mastrovito (44′ st Vaticinio), Silvestro (21′ st Perrini); La Monica (32′ st Russo). All. Pizzulli.

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo, Martinez, De Santis (37′ st Teyou); Navarro, Grisley (26′ st Amico), Amabile, Ruiz (41′ st Inguscio), Romano; Sanchez (16′ st Rossi), Ancora (23′ st Medina). All. Oliva.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

NOTE: espulso Llanos (M) al 18′ st per gioco pericoloso.

