NARDÒ – Correnti è un cecchino, Palmese condannata al fotofinish

Dopo quattro partite, ritorna a vincere il Nardò e lo fa nel modo più rocambolesco possibile, in nove uomini e al 93′ minuto. A battere la Palmese ci ha pensato ancora Riccardo Correnti, centrale di centrocampo col vizietto del gol (e sono sei).

Prime fasi di gioco abbastanza equilibrate con un paio di azioni per parte che non costituiscono, però, problemi per i rispettivi portieri.

Più propositiva la Palmese in avvio di ripresa ma il Nardò tiene bene in difesa. Al 56′ il primo bivio della gara: cartellini rossi sia per Munoz, sia per Mirante per eccessive reazioni a falli di gioco, squadre in dieci uomini. Poi si fa vedere il Nardò con una girata di D’Anna su servizio di Montagna, palla neutralizzata dal portiere di casa Pollini. Palmese pericolosa alla mezzora con Okojie, pallone che sfiora il palo, e poi ancora con Orefice, bravo nel liberarsi degli avversari ma meno bravo davanti a De Luca. Si mette male per il Nardò a 12 dalla fine quando viene espulso anche Montagna per doppia ammonizione. Si stringono le maglie granata e la Palmese osa di più, minacciando di pali di De Luca con Santarpia al 35′. Sembrava si dovesse mandare agli archivi un risultato a reti bianche ma il Nardò, proprio al terzo di recupero, segna il gol vittoria con Correnti che s’inserisce in profondità, lanciato da D’Anna, e batte Pollini con un tocco in anticipo sull’uscita del portiere.

Il Nardò sale a quota 22, a tre dalla zona playoff. Nel prossimo turno al “Giovanni Paolo II” sarà di scena il Brindisi, capace ieri di superare l’ex capolista Nocerina.

IL TABELLINO

Palma Campania (Na), stadio Comunale

domenica 01.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 14

PALMESE-NARDÒ 0-1

RETI: 48′ st Correnti

PALMESE (4-3-3): Pollini; Mariano (22′ st Okojie), Virgilio, D’Orsi, Tiberti; Mirante, Ceparano, Fusco; Santarpia, Figliolia (36′ st Manu), Orefice. All. Grimaldi.

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Fornasier, Calderoni; Munoz, Davì (36′ st Gianfreda), Correnti, Vrdoljak, Montagna; D’Anna, Gatto (31′ st Maletic). All. De Sanzo.

ARBITRO: Bruschi di Ferrara.

NOTE: espulsi all’11’ st Mirante (P) e Munoz (N) per falli di reazione; al 33′ st Montagna (N) per doppia ammonizione.

