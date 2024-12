CASARANO – Perez sul filo di lana, Francavilla in Sinni piegato in extremis. È primo posto in solitaria

Il Casarano ci impiega 87 minuti per piegare il Francavilla in Sinni, conserva l’imbattibilità e sale al primo posto in classifica in solitaria, vista la sconfitta interna della Virtus Francavilla contro il Matera. Un ottimo modo per preparare il big-match di domenica prossima in casa della Fidelis Andria, la squadra attualmente più in forma del campionato e distante solamente due punti dai rossazzurri.

Va dato onore ai lucani che se la sono giocata sino all’ultimo minuto, tenendo testa ad un avversario qualitativamente superiore ma non proprio in giornata brillante. Avvio di gara impacciato per i padroni di casa che creano poco e rischiano altrettanto poco. Gara che staziona a centrocampo e coi portieri impegnati nell’ordinaria amministrazione.

Non cambia di molto il copione gara nella ripresa, anzi, è il Francavilla a giocare in maniera più fluida, sebbene non crei grosse palle gol in area avversaria. L’azione più bella del match arriva al 19′, innescata da Cajazzo e conclusa da Cerutti sul quale Prisco si deve superare per mantenere inviolata la sua porta. Al 27′ calcio piazzato di Loiodice che dà solamente l’illusione del gol. Preme il Casarano: al 36′ D’Alena apparecchia per Opoola che di testa manca il bersaglio da posizione favorevole. Laterza manda in campo anche Perez e sarà la mossa della partita perché il neo entrato prima si guadagna un corner, sugli sviluppi del quale poi è lesto ad insaccare un pallone vagante lavorato da Legittimo, colpito di testa da Guastamacchia su cui Prisco era stato ancora una volta miracoloso. Nei finale il Francavilla si getta in avanti e va al tiro con Romano che, di testa, manda il pallone a lato.

Esultanza rossazzurra a fine gara per una vittoria che vale doppio, sia perché ottenuta in una giornata non proprio brillante, sia perché vale il primo posto in classifica. In attesa, come detto, del big-match di domenica prossima in quel di Andria.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 01.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 14

CASARANO-FRANCAVILLA IN SINNI 1-0

RETI: 42′ st Perez

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Legittimo, Guastamacchia, Pinto; Teijo (11′ st Cerutti), Logoluso (5′ st Malcore), D’Alena (37′ st Ganfornina); Cajazzo (23′ st Opoola), Loiodice, Saraniti (40′ st Perez). All. Laterza.

FRANCAVILLA IN SINNI (4-4-2): Prisco; Silvestri, Pellegrini, Palladino, Nicolao; Macrì (23′ st Caracciolo), Coppola, Gentile (31′ st Russo), Bastianelli; Esposito (39′ st Fanelli), De Marco (16′ st Romano). All. Nolè.

ARBITRO: Papi di Prato.

