NARDÒ – Doppio vantaggio sciupato, con l’Acerrana arriva solo un pari

Il Nardò sciupa un doppio vantaggio e si fa riprendere dall’Acerrana. Ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria che, ormai, manca da sei partite. La classifica, al momento, è ancora relativamente tranquilla (+6 dalla sestultima) ma bisogna necessariamente tornare a fare punti.

In casa granata si punta il dito sulla direzione arbitrale del signor Macrina di Reggio Calabria che elargisce cartellini gialli e rossi (a Piccioni e anche a De Giorgi dell’Acerrana già al 42′ del primo tempo). La prima occasione è per gli ospiti: Cassata ispira Saviano che batte in diagonale con palla bloccata a terra da Galli. Il Nardò all’8′ è già in vantaggio, costruito da Correnti che, con un’azione personale, avanza, porta palla, la serve a Piccioni che non sbaglia il tiro al volo che vale l’1-0. Il momento magico per i locali prosegue e, al 22′, il Nardò raddoppia: assist di Munoz per Correnti che colpisce il pallone mandandolo prima sul palo e poi alle spalle di Rendina. Due a zero per i salentini al 22′ e sembra una gara decisamente in discesa. Ma l’Acerrana non è squadra che si arrende facilmente: al 32′ il gol che riapre la sfida con un rasoterra preciso di Cassata che batte Galli e riaccende le speranze dei napoletani. Al 42′ doppia espulsione per reciproche scorrettezze: lasciano il campo in anticipo, come anticipato, De Giorgi per l’Acerrana e Piccioni per il Nardò che perde un’importante freccia nel suo arco.

La ripresa vede l’Acerrana spostare il suo baricentro in avanti a caccia del gol del pari e il Nardò ad agire prevalentemente in ripartenza, senza riuscire a creare grossi pericoli a Rendina. Alla mezzora i campani riescono a trovare lo spunto per il pareggio: cross dalla destra indirizzato verso Samb che trova il tempo giusto per colpire il pallone e mandarlo alle spalle di Galli per la seconda volta.

Fino al triplice fischio le due squadre non creeranno ulteriori palle gol col Nardò che, addirittura, chiude in nove uomini per un’altra espulsione, quella di Mazzotta. Cartellini che potrebbero pesare sulla gestione della prossima gara, giacché il Nardò è atteso dalla difficile sfida in terra itriana contro il Martina.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 30.03.2025, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 29

NARDÒ-REAL ACERRANA 2-2

RETI: 8′ pt Piccioni (N), 22′ pt Correnti (N), 32′ pt Cassata (A), 31′ st Samb (A)

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino (30′ pt Trinchera), Fornasier, Calderoni; Munoz (37′ st Milli), Mengoli (27′ st Davì), Lucas, Correnti, Montagna (20′ st Mazzotta); Piccioni, D’Anna. All. De Sanzo.

REAL ACERRANA (4-3-3): Rendina; Mundula, Allegra, De Giorgi, Todisco (27′ st Elefante); Cassata (20′ st Ndiaye), Langella, Fabiano (1′ st Fontana); Saviano (1′ st Esposito F.), Samb (41′ st Esposito E.), Laringe. All. Luiso.

ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria.

NOTE: Ammoniti Calderoni, Delvino, Galli, D’Anna, Fornasier (N), Fabiano, Allegra, Esposito F. (A); espulsi al 42′ pt De Giorgi (A) e Piccioni (N) per reciproche scorrettezze; al 47′ st Mazzotta (N) per doppia ammonizione.

