LECCE – Giampaolo: “Ottimo punto, ma ora ripartiamo subito. Il calcio è fatto per giocare, non per rincorrere gli avversari”

Marco Giampaolo nella conferenza stampa post Lecce-Juventus.

“Godiamoci questa serata e l’ottima prestazione della squadra ma mettiamo un punto e ripartiamo, è stata solamente una tappa di un percorso lungo. Penso che i nostri tifosi abbiano gradito, ma da domani (oggi, ndr) ricominciamo ad allenarci nell’ottica Roma. Dove possiamo arrivare? Ancora devo conoscere bene i calciatori di cui non ho ancora conoscenza approfondita, non solo tecnica ma anche caratteriale, sono da troppo poco tempo qui, sbaglio ancora la porta dello spogliatoio, vivo alla giornata. Abbiamo un obiettivo difficile e sarà ancora molto lunga, ma si parte sempre dall’atteggiamento e anche se avessimo perso non avrei avuto nulla da rimproverare loro. Merito dei ragazzi, io sono stato fortunato. Mi rimane anche il dubbio che qualcosa non si capisca, abbiamo qualche problema di lingua e le presentazioni le facciamo in inglese. Alla squadra, nel pre-gara, avevo detto che avremmo giocato in 16. Se non avessi sostituti all’altezza da non far abbassare il livello della squadra, saremmo una squadra più debole. Non distinguo tra titolari e riserve ma tra giocatori affidabili e meno. Rebic, sin dal primo giorno, si è allenato con grande piglio, ha fatto due ottime partite, sono contento. Il possesso palla? Non è un esercizio di stile cominciare dal basso, se mi vengono a prendere significa che posso aprire degli spazi altrove, dobbiamo imparare anche a respirare col pallone, non possiamo stare sempre ad inseguire gli avversari. Il calcio è fatto per giocare e non per rincorrere gli altri“.

