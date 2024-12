LECCE – Giampaolo: “Grande soddisfazione, risultato di prestigio. Finalmente stasera dormirò”

Sorridente e soddisfatto mister Marco Giampaolo ai microfoni dei giornalisti nel post Lecce-Juventus.

(Sky): “Sono contento, la squadra ha fatto una buona gara, riacciuffandola allo scadere, credendoci sino alla fine. I ragazzi non si sono risparmiati e sono contento per loro, per il club e per i nostri tifosi, questa partita ci dà grande fiducia. Rebic? Molto bene, sono soddisfatto di lui, ha giocato due partite molto importanti e per me è un titolare che può giocare sia da solo, sia in coppia con un altro. Riempie l’area, gioca con esperienza, autostima e sicurezza e questa è un’arma in più. Dovessimo cambiare sistema dall’inizio di certo giocherebbe in avanti ma dovremmo trovare altri equilibri. L’esultanza al gol? Beh, bella soddisfazione, sono stato due anni a casa, si può capire la mia soddisfazione. Mi è piaciuta la squadra che ha giocato con umiltà e con spirito contro la Juve che fa del palleggio la sua arma migliore, ti fa correre tanto. Poi è un risultato di prestigio importante per la nostra classifica, siamo tutte lì e ogni passo falso poi diventa un problema. Sono contento per tutti e per me stesso, perché almeno stasera dormo (ride). In questi dieci giorni abbiamo lavorato sul possesso palla, penso che si debba sempre fare un passaggio in più perché ci fa alzare l’autostima dentro la partita e potrebbe essere importante qualora andassimo sotto, come ci accadrà spesso”.