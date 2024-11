GALLIPOLI – Vincenzo Carrozza cede la proprietà del cub

Vincenzo Carrozza lascia la proprietà del Gallipoli Calcio. Lo fa con una nota pubblicata sul profilo social del club giallorosso che vi riportiamo per intero.

“È con enorme dispiacere che comunico il mio abbandono immediato dalla società calcistica per problemi personali che non mi permettono, sia psicologicamente che economicamente, di portare a termine la stagione calcistica e attuare i programmi di inizio stagione. Da questo momento mi dimetto dalla carica di presidente e di proprietario della società ASD Città di Gallipoli passando e donando il titolo e la squadra nelle mani del sindaco, dell’assessore allo sport e alla Giunta comunale tutta.



Il Gallipoli, che mi sento onorato di avere guidato nelle ultime stagioni nel bene e nel male, da oggi avrà dei destini che non dipenderanno più dal sottoscritto e mi auguro vivamente che chi avrà in mano tutto questo già da domani avrà la soluzione per far continuare a vivere il calcio in città.



Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini, dai dirigenti tutti al direttore generale Fernando Venneri, al direttore sportivo Mino Manta e a tutti gli imprenditori e commercianti che hanno creduto in noi e che hanno cercato in tutti i modi di non far giungere questo momento brutto per tutta la città calcistica.



Uno dei ringraziamenti particolari mi sento di farlo ai nostri tifosi inconfondibili ed inimitabili che sempre hanno cercato di stare vicino alla squadra sia in casa che in trasferta sin dalla prima domenica del dopo Covid, quando dopo le restrizioni si sono riaperti gli stadi, con la speranza di non essere contagiati perché l’unico pensiero era andare a seguire il magico Gallo.



Infine vorrei ringraziare tutta la squadra ma in particolare il nostro capitano e vice capitano, I SIGNORI SCIALPI E BENVENGA: LI CHIAMO SIGNORI PERCHÉ HANNO SEMPRE CREDUTO IN ME E NON MI HANNO MAI ABBANDONATO E NON HANNO MAI NASCOSTO L’AMORE CHE PROVANO PER LA LORO CITTÀ.

QUESTO QUANTO DOVUTO,

DO IL MIO ADDIO AL GALLIPOLI CALCIO”.



Vincenzo Carrozza