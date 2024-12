LIVE! ECCELLENZA – Risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno

LIVE! ECCELLENZA/B – Risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 18

(08.12.2024 h 14.30)

Atl. Acquaviva-Brilla Campi

Bitonto-N. Spinazzola

Canosa-Atl. Racale

Gallipoli-Barletta

Corato-S. Massafra

Ginosa-Polimnia

Manduria-Galatina

Molfetta-Bisceglie

Novoli-Arboris Belli

UC Bisceglie-Foggia Incedit

Regolamento: la prima classificata accede in Serie D; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta (se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata; se è di sette punti tra seconda e terza, i playoff non si giocano) con supplementari in caso di parità al 90′, finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente accede agli spareggi nazionali. Retrocedono direttamente le ultime tre; ai playout: 12esima-17esima, 13esima-16esima, 14esima-15esima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)