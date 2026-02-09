ECCELLENZA – Foggia Incedit radiato, sarà riscritta la classifica. Ok Bisceglie e Brindisi, impresa Racale: i tabellini

La 26esima giornata di Eccellenza sarà l’ultima in cui apparirà nella lista delle partecipanti il Foggia Incedit. Con la quarta rinuncia, infatti, i dauni saranno radiati in settimana dal Giudice sportivo e la classifica sarà riscritta con l’annullamento di tutte le partite giocate dall’ex formazione di mister Lasalandra. Le squadre meno penalizzate saranno quelle che non hanno vinto contro i foggiani: ossia Gallipoli, Mola, Ugento (che hanno pareggiato), Spinazzola e Brilla Campi (che hanno perso).

Nessuna novità in vetta con le vittorie di Bisceglie su Gallipoli e Brindisi su Canosa. Il Taranto si consolida al terzo posto passando a Ugento. Clamorosa vittoria del Racale che, sotto di due reti a Massafra e di un uomo, riesce a ribaltare il risultato vincendo per 3-2.

I tabellini della 26esima giornata:

A. TOMA MAGLIE-UC BISCEGLIE 1-3

RETI: 16′ pt Bonicelli (B), 8′ st Caputo (B), 26′ st Tecci (M), 43′ st Ramos (B)

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Alfarano, Mutisi (32′ st Dell’Anna), Martina (38′ st Micello), Diaz (28′ st Guevara), Ousfar (17′ st Bah), Serafino, Oltremarini. All. Giuliatto.

UC BISCEGLIE: Lullo (32′ st Loiodice), Radicchio, Soldani, Panebianco, Diomandè (1′ st Zinetti), Cappellari, Bocchino, De Blasio, Caputo (36′ st Kone), Bonicelli (43′ st Loseto), Ramos. All. Rumma.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

CANOSA-BRINDISI 1-2

RETI: 35′ pt Croce (C), 14′ st rig. e 20′ st rig. Saraniti (B)

CANOSA: Massari, De Gol, Cafagna, Castro, Mangialardi, Croce, Lamacchia, Farinola R. (10′ st Belladonna), Manzo, Iagulli, Lanzone. All. De Candia.

BRINDISI: Antonino, Mancarella (10′ st Scoppa), Gori, Bernaola, Lanzolla, Sanchez K. (10′ st Carpineti), Sanchez J. (37′ st Burzio), Lobosco, Alboni (1′ st Caputo), Benvenga, Saraniti (24′ st Ferrari). All. Ciullo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta

—

ACQUAVIVA-SPINAZZOLA 3-2

RETI: 8′ pt Gugliielmi (A), 12′ pt Losappio (S), 38′ pt Fucci (A), 28′ st Asselti (A), 39′ st Zingaro (S)

ACQUAVIVA: Ditoma, Angelini (43′ st Fortunato), Asselti, Fucci (32′ st Girardi), Patronelli, Taal, Guglielmi (38′ st Colaci), Ferrante, Goh, Garcia (22′ st Schirizzi), Pucinelli (37′ st Rucci). All. Solidoro.

SPINAZZOLA: Liso, Ripanto, Santoro, Stefanini (34′ st Leigh), Losappio, Zinfollino (24′ st Zingaro), Silvestri (10′ st Bonanno), Colonna (17′ st Leone), Di Palma, RIcchiuti, Brizzi (24′ pt Gabriele). All. Di Domenico.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

BISCEGLIE-GALLIPOLI 4-1

RETI: 40′ pt rig. e 14′ st Amoroso (B), 42′ pt Sene (B), 21′ st Ginard (G), 35′ st Gonzalez (B)

BISCEGLIE: Baietti, De Luca, Ioio, Gonzalez, Visani (39′ st Nacci), Traore (43′ st Fineo), Martinez, Mbodji (6′ st Ricchiuti), Dammacco (20′ st Martino), Sene (24′ st Citro), Amoroso. All. Di Meo.

GALLIPOLI: Silvestrini (9′ pt Salvadore D.), Camacho, Fernandes, De Petris, Alonso (39′ st Tabares), San Miguel (27′ st Abbate), Beitia, Avantaggiato, Paglialunga (9′ st Russo), Coco (39′ st Prete), Ginard. All. Salvadore A.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

FOGGIA INCEDIT-TAURISANO non disputata per assenza in campo del Foggia Incedit (quarta rinuncia, in settimana sarà ufficializzata la radiazione e la nuova classifica, compilata cancellando tutte le partite giocate dai dauni)

—

UGENTO-TARANTO 1-3

RETI: 19′ pt, 29′ pt e 32′ st Losavio (T), 5′ st Cordary (U)

UGENTO: Maggi, Gamboas, Aranda, Martinez, Marchionna, Scarlino (27′ st Vavassori), Albin Gomez (45′ st Samper), Boglic, Laena, Rivadero, Cordary. All. Manco.

TARANTO: Martinkus, Rizzo, Guastamacchia, Konate, Sansò, Vukoja, Zampa (32′ st Di Paolantonio), Incerti (21′ st Marino); Loiodice, Losavio (40′ st Magalhaes), Aguilera (21′ st Russo). All. Danucci.

ARBITRO: Lena di Treviso.

(US Ugento Calcio) – Cuore e voglia non bastano all’Ugento. L’undici di Andrea Manco pure in una fase ricostruzione tecnica e societaria esce tra gli applausi dei propri tifosi ma lascia i punti alla corazzata Taranto. Finisce 1-3 per il team rossoblù. I giallorossi pagano un primo tempo molto complicato, che vede gli ionici allenati da Ciro Danucci chiudere la contesa avanti 3-0. La prima conclusione è di marca ugentina all’8. Laena scappa sulla destra e pesca dalla parte opposta Boglic libero in area di rigore, il mancino argentino spara a lato. Il vantaggio tarantino arriva al minuto 19’. A sinistra Incerti lavora palla sul lato corto dell’area di rigore, sfera messa all’altezza del primo palo dove è pronto al colpo di testa in tuffo Losavio. L’Ugento accusa il colpo, Maggi è attento sulla girata al volo dello scatenato numero 9 ospite, assoluto protagonista di giornata con la sua tripletta. Al minuto 28’, il raddoppio. Aranda perde palla in uscita, Aguilera la fa sua e si invola verso la porta prima di servire in orizzontale il compagno d’attacco che aggira Maggi e lo infila in uscita. Passano tre minuti e il Taranto chiude in maniera virtuale la contesa. Loidice crossa dalla sinistra e la spizzata del solito Losavio inganna il portiere avversario.

La ripresa manda in scena una partita differente. Manco cambia qualcosa a livello tattico, aumenta l’intensità a centrocampo e l’Ugento ottiene beneficio nello sviluppo del gioco. Corre il minuto 5’ e i salentini accorciano. Il pallone arriva a Boglic, diagonale mancino dal cuore dell’area di rigore sul quale non è irreprensibile Martinkus, sulla cui respinta irrompe Cordary per ribadire in porta. I locali spingono, Laena impegna l’estremo difensore ionico che si salva in due tempi. Al 16’, lo stesso calciatore argentino spreca l’occasione di riaprire il match. Gamboa dalla sinistra mette nei 16 metri un pallone con il contagiri, il 7 giallorosso si coordina e calcia di sinistra spedendo, però, oltre la traversa. Il Taranto si fa vedere in una ripartenza di Aguilera, contrato da Aranda al momento della conclusione. La partita è viva, gli ospiti soffrono le fatiche di Coppa e l’Ugento spinge. Al 23’la palla buona capita a Scarlino che appena dentro i 16 metri avversari lascia partire un destro che non centra il bersaglio grosso. La gara scivola via tra una girandola di cambi, l’ultima giocata di marca rossoblù e di Magalhaes che calcia verso la porta con Aranda che salva sulla linea. Dopo 4’di recupero arriva il triplice fischio di gara. Vince il Taranto, l’Ugento dimostra di potere ancora essere protagonista del proprio destino. Domenica prossima capitan Emma Martinez e compagni tornano in campo in casa della Polimnia diretta concorrente per la salvezza.

—

NOVOLI-POLIMNIA 2-2

RETI: 1′ pt Marasciulo (P), 10′ pt Sorino (N), 11′ st Ferreira (N), 47′ st Niang (P)

NOVOLI: Suma, Togorà, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, Tarantino (36′ st Valzano), Ferreira, De Blasi (29′ st Giacomazzi), Villa (21′ st Milanese), Mancarella, Carrozzo (36′ st Quarta). All. Luperto.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio, Rapio, Gernone (31′ st Tirera), Bottari, Zaccaria (42′ st Ungredda), Marasciulo (31′ st Romano), Dellino (31′ st Mercurio), Buonamico (21′ st Carriero), Niang. All. Mancini.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

GALATINA-BITONTO 0-0

GALATINA: Caroppo, Candido, Monteduro, Nuzzo (37′ st Mora), Signore, Mengoli, Marzo, Lupo (34′ st Portaccio), Miglietta (37′ st Gemma), Macrì (34′ st Trofo), Tourè (14′ st Karim). All. Marino.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli, Milella, Dinielli, Sassanelli, Napoli (48′ st Cariello), Cafarella, Bozzi (19′ st Meliddo), Palazzo (44′ st Leuzzi), De Michele (34′ st Lavoratti). All. Zinfollino.

ARBITRO: Nicotera di Aprilia.

—

S. MASSAFRA-RACALE 2-3

RETI: 9′ pt e 30′ pt rig. Russo (M), 41′ pt Barbero (R), 7′ st Ramirez (R), 16′ st Pirretti (R)

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, Sergio, Chiochia, Secondo (17′ st Caserta, 37′ st Lionetti), Morisco (21′ st Brigida), Petruzzi (24′ st D’Andria), Kordic, Palmisano, Russo. All. Marasciulo.

RACALE: Colazo, Cardinale (25′ pt De Donno), Corvaglia, Pirretti, Galan, Pennetta, Miggiano (25′ pt My), Perez, Ramirez, Barbero (33′ st Carrino), Massimi (10′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: Valente di Bari.

NOTE: espulso Galan al 30′ pt.

—

BRILLA CAMPI-VIRTUS MOLA 6-0

RETI. 2′ pt e 19′ st Dell’atti, 39′ pt Vapore, 41′ pt Mariano, 9′ st Olibardi, 44′ st De Luca

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca, Gorgoni (26′ st Mossolini), Milessi (26′ stCaravaglio), Layus, Carrozzo, Olibardi, Dell’Atti (19′ st De Gaetani), mariano (14′ st Marti), Vapore, Cucci (19′ st Calò). All. Calabuig.

VIRTUS MOLA: De Caro, Cavone, Samb, Lofoco, Di Cesare, Magistà, De Bari (30′ st Toniazzi), Cacucci (17′ st Lanotte), Loporchio (30′ st Starace), Dituri (1′ st Lillo), Casadibari (1′ st Caricola). all. Cirillo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.