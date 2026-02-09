NARDÒ – Il Fasano si ferma al “Giovanni Paolo II”, Risolo e Addae firmano il tris granata

Dopo aver imposto lo stop alla Paganese alla 18esima giornata, il Nardò si conferma ammazzagrandi travolgendo anche il Fasano che arrivava al “Giovanni Paolo II” sulla scia di cinque vittorie e sei risultati utili consecutivi. Una partita perfetta quella dei granata, indirizzata già dopo pochi minuti dal fischio d’inizio e controllata per tutti e 90 i minuti più recupero. Ottimo modo per riscattarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Nola.

Come detto, Nardò subito in vantaggio dopo nemmeno sette minuti: D’Anna recupera un pallone, sottraendolo a Tangorre, dialoga con Risolo cui offre un assist perfetto e comodo per essere depositato in porta con facilità. Il Fasano reagisce subito costruendo palle gol in serie: al 20′ Salzano sfiora l’incrocio di pali con un colpo di testa. Un minuto dopo Langella va sul fondo e porge a Barranco un delizioso assist che il compagno non sfrutta a dovere calciando debolmente verso la porta di Galli che poi si supera al 32′ sempre su Barranco, grazie anche all’aiuto del palo. Il Nardò cerca di difendersi con applicazione e tenta di pungere in contropiede ma il primo tempo si chiuderà sull’1-0 casalingo.

Galli è reattivo anche in avvio di ripresa quando, al 2′, neutralizza una minaccia portata da Banegas. I granata alzano il baricentro e trovano prima il secondo, poi il terzo gol nel giro di pochi minuti. Il 2-0 è ancora a cura di D’Anna e Risolo, che firma così una doppietta, mentre lo stesso D’Anna, al 16′, manda in porta anche Addae che sfonda centralmente e batte ancora una volta il malcapitato Piras. Vano il tentativo di Padalino di trovare forze fresche che possano cambiare le sorti dell’incontro attingendo dalla panchina, il Nardò si difende con ordine e taglia il traguardo con relativa facilità, sfiorando anche il quarto gol prima con Risolo e poi con De Luca.

Negli spogliatoi mister De Sanzo elogia i suoi, autori di una partita da incorniciare: “La batosta di Nola è stata salutare, questa squadra si esprime al massimo quando gioca da collettivo, quando tutti lottano e corrono è un piacere vederla giocare. Quando i centrocampisti poi chiudono l’azione come successo con Risolo e Addae, significa che la squadra è in salute. Partita quasi perfetta“. Mister Padalino, dal versante Fasano, sottolinea gli errori dei suoi: “Abbiamo avuto troppa frenesia nel cercare il pari concedendo loro troppi spazi e sapevamo quanto sono pericolosi quando possono ripartire. La nostra partita è iniziata male con un errore tecnico che ci ha subito fatto andare in svantaggio ma devo anche segnalare che tre o quattro nostri calciatori hanno affrontato l’impegno in condizioni precarie, avendo nausea e mal di stomaco. Anche per la terna arbitrale non è stata una gran partita: quando in area si allungano le maglie va fischiato il rigore”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Coi tre punti di ieri il Nardò si avvicina all’Afragolese, ora distante due punti in quinta piazza e stacca il Nola, fermato sul pari dall’Heraclea. Domenica prossima impegno esterno proprio contro l’Afragolese. Il Fasano invece perde la prima posizione a vantaggio della Paganese e domenica prossima se la vedrà sul proprio campo contro la Virtus Francavilla.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 08.02.2026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 23

NARDÒ-FASANO 3-0

RETI: 7′ pt e 10′ st Risolo, 16′ st Addae

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Trinchera, Gigliotti, Calderoni; Elia (47′ st Camara), Addae, Risolo (28′ st De Luca), Garnica (34′ st Agrimi); D’Anna (34′ st Tedesco), Sall (47′ st Tursi). All. De Sanzo.

FASANO (4-3-3): Piras; De Mori (11′ pt D’Antona), Blondett, Tangorre (22′ st Garcia), Langella; Falzerano (22′ st De Angelis), Salzano, Bianchini (31′ st Diaz); Banegas (28′ st Pinto), Barranco, Corvino. All. Padalino.

ARBITRO: Cafaro di Alba.

RISULTATI E CLASSIFICA