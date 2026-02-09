TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 15ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 15 – 4ª rit.
(08.02.2026 h 15)
Choriana-Atl. Melpignano 1-0
Sannicola-Atl. Salve 1-2
Andrano Castiglione-GC Muro 0-3
Palmariggi-LM Scorrano 4-4
AP Specchia-V. Neviano 0-2
Riposa Cutrofiano AM
CLASSIFICA
V. Neviano 31
Atl. Salve 31 (-1 gara)
GC Muro 30
Palmariggi 28 (-1 gara)
LM Scorrano 26
Cutrofiano AM 17
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Choriana 8
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3
NB: da completare Atl. Salve-Palmariggi (dal 29′ pt, 0-0)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 16 – 5ª rit.
(15.02.2026 h 15)
GC Muro-AP Specchia
LM Scorrano-Atl. Melpignano
Palmariggi-Cutrofiano AM
Atl. Salve-Choriana
V. Neviano-Sannicola
Riposa Andrano Castiglione