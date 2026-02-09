TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 13ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 13 – 2ª rit.
(08.02.2026 h 15)
S. Guagnano- Atl. Copertino 2-4
Calimera-Kick Off A. 1-2
Club Salento Lecce-Lizzanello 1-12
Salento Soccer A.-Merine 2-2
V. Collepasso-Seclì 4-0
Alixias-S. Veglie- 1-3
CLASSIFICA
S. Veglie 34
Atl. Copertino 28
Alixias 25 (-1 gara)
Kick Off A. 23
Merine 20 (-1 gara)
V. Collepasso 19
Lizzanello 18 (-1 gara)
Seclì 18
Salento Soccer A. 12
Calimera 11
S. Guagnano 8 (-1 gara)
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 14 – 3ª rit.
(15.02.2026 h 15)
Lizzanello-Alixias
Salento Soccer Ac.-Calimera
Atl. Copertino-Club Salento Lecce
Seclì-S. Guagnano
Merine-S. Veglie
Kick Off Ac.-V. Collepasso
Da recuperare: Lizzanello-S. Guagnano e Merine-Alixias