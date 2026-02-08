LIVE! ECCELLENZA – Risultati 27ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 28 – 9ª rit.
(15.02.2026 h 15)
Bitonto-A. Toma Maglie
Taranto-Atl. Acquaviva
Taurisano-Atl. Racale
UC Bisceglie-Bisceglie
Galatina-Brilla Campi
Virtus Mola-Canosa
N. Spinazzola-Foggia Incedit
Gallipoli-Novoli
Brindisi-S. Massafra
Polimnia-Ugento
