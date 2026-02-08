ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-UDINESE, il tabellino
LIVE! LECCE-UDINESE, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 08.02.2026, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 24
LECCE-UDINESE 2-1
RETI: 6′ Gandelman (L), 26′ rig. Solet (U), 90′ Banda (L)
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Pierotti (68′ Banda), Gandelman (90+2′ Siebert), Sottil (77′ N’Dri) – Cheddira (77′ Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Fofana, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye – Bertola, Kristensen, Solet – Ehizibue (86′ Kabasele), Miller (64′ Zaniolo), Karlstrom (90+2′ Buksa), Zemura – Atta, Ekkellenkamp (86′ Zarraga) – Bayo (64′ Gueye). A disposizione: Nunziante, Padelli, Arizala, Mlačić, Camara. Allenatore: Kosta Runjaić.
ARBITRO: Antonio Rapuano sez. Rimini (cecconi-Rossi; IV Abisso; VAR Gariglio-Fabbri)
NOTE: Ammoniti Banda (L), Bertola, Gueye (U). Rec. 2′ pt, 5′ st.