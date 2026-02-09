LECCE – Sticchi Damiani respinge le voci: “Solo salvezza, nessuna cessione”

Raggiante e visibilmente soddisfatto, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è sceso dagli spalti del Via del Mare al termine della sfida vinta contro l’Udinese. Un successo che mancava dal 12 dicembre, giorno dell’ultimo trionfo giallorosso, l’1-0 sul Pisa.

«Vittoria meritata – ha commentato il numero uno del club salentino -, una partita giocata bene, tante occasioni da gol, mi stava dispiacendo terribilmente aver subito il pareggio in quella situazione da rigore: la squadra meritava questa vittoria, sono felice che sia arrivata nel modo più bello, con un gol al novantesimo minuto, su una punizione bellissima di Banda. Ne avevano bisogno i ragazzi, Ne aveva bisogno il pubblico e ne avevamo bisogno noi dirigenti».

Il Lecce è apparso più concreto e incisivo nella fase offensiva, pur restando la finalizzazione un aspetto su cui continuare a lavorare. Il presidente ha sottolineato il contributo dei nuovi arrivati: «Abbiamo prodotto tanto, credo che in questo senso il contributo di Gandelman sia importante, sia molto significativo. Anche Cheddira ha fatto un buon lavoro. Sono contento perché due innesti di gennaio, insieme poi a tutti gli altri ragazzi, hanno dato un grande contributo alla vittoria».

Oltre alla gioia per i tre punti, Sticchi Damiani ha voluto chiarire anche le voci circolate nei giorni scorsi su un possibile interesse dall’estero per l’acquisto del club: «Sono voci prive di fondamento che purtroppo escono quando le cose non vanno bene. Sono voci che tendono o provano a destabilizzare. Invece dobbiamo andare avanti: c’è la salvezza da centrare».