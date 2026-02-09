PROMOZIONE/B – Manduria e Squinzano non si superano, Ostuni e Mesagne prendono il largo: i tabellini della 23ª

Ostuni e Mesagne prendono il largo dopo la 23esima giornata di Promozione girone B, approfittando dello scontro diretto per il terzo e quarto posto tra Manduria e Squinzano, finito in parità. Settima vittoria di fila per Acaya Roca che si fa sempre più minacciosa in zona playoff. Benissimo anche il Tricase che passa ad Alberobello d’autorità e allunga la serie positiva a undici risultati utili consecutivi. In coda pesante successo del Matino sul Carovigno. Perdono le altre squadre coinvolte nella zona salvezza: il Locorotondo a Mesagne; l’Arboris Belli contro il Tricase; il Copertino a Sava e il Trepuzzi in casa della capolista Ostuni.

I tabellini della 23esima giornata:

OSTUNI-TREPUZZI 7-2

RETI: 10′ pt Kamagate (T), 27′ pt De Pasquale (O), 31′ pt e 21′ st Bari (O), 40′ pt e 43′ pt Zolezzi (O), 8′ st Tahiara (T), 11′ st Semeraro (O), 42′ st Thiam (O)

OSTUNI: Cocozza, Kola (12′ st Parisi), Tamburrano, Narducci, Carlucci (34′ st Frumento), Semeraro, Bari (35′ st fernandez), Convertino, Zolezzi (28′ st Caruso), De Pasquale, Sowe (1′ st Thiam). All. Bruni.

TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Durante (28′ st Ndiaye), Dalli (35′ st Godwin), Baldassarre (12′ st Mosca), Tape, Sumareh, Kamagate, De Marco, Tahiara, Palmieri. All. Epifani.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

TAVIANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 0-2

RETI: 30′ st Almeyra, 35′ st Espindola

TAVIANO: Palma, Spinelli (25′ st Levanto), Carrozza, Alessandrì, Maruccia (35′ st Savino), Coppola (35′ st Schirosi), Giannotti, Portaccio, Verri (25′ st Fornaro), Castrì, Iurato. All. Costantini.

TERRE DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Mingiano, Maraschio, Rutigliano, Raffin, Espindola, Conte (12′ st Pezzuto), Almeyra (42′ st Rizzo), Baclet, Murrone. All. Greco.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Con una doppia zampata nell’ultimo quarto di gara il Terre di Acaya e Roca vince il derby di Taviano. Per la squadra di Oscar Greco sono sette vittorie e 13 risultati utili consecutivi. Primo tempo equilibrato e con poche emozioni che, però, non mancano nella ripresa. Ospiti pericolosi al 12’ quando Murrone coglie la traversa. Iurato ci prova due volte senza fortuna, poi alla mezzora passa l’Acaya e Roca con un mancino dal limite di Almeyra. A breve giro di posta il raddoppio di Espindola con un destro che s’insacca alle spalle di Palma per il definitivo 0-2.

—

MANDURIA-SQUINZANO 1-1

RETI: 21′ pt Montinaro (S), 25′ st Scialpi (M)

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Caputo (20′ st Cecchin), Stranieri (33′ st Texeira), Solimeno, Zizzi, Romano, Scialpi, De MItri, ndiaye, Cilenti (39′ st Marchionna). All. Tartaglia.

SQUINZANO: Partal, Zecca (26′ st Tarantino), Indirli, Fruci, Greco, Gueye, Iaia, Montinaro (45′ st Libertini), Strambelli, Pignataro, Ancora (32′ st Quarta). All. Frisenna.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

MESAGNE-V. LOCOROTONDO 2-0

RETI: 14′ pt Manta And., 32′ st Sekou

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye, Gningue M., Ribezzi (25′ st Gningue L.), D’Amanzo (12′ st Ouadraogo), Ndiaye Am., Ndom, Manta And. (15′ st Manta Ale.), De Carlo (24′ st Fatty), Mbaki (24′ st Sekou). All. Funaro.

V. LOCOROTONDO: Palmisano, Lacirignola, Simeone, Laguardia, Palazzo (35′ st Prete), Savoia, Legrottaglie (20′ st Romanazzo), neglia, Diwouta (15′ st Natale), Mastronardi (30′ st Passalacqua), Quazzico (20′ st Sory). All. Calabretto.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

GINOSA-BAGNOLO 4-1

RETI: 18′ pt Lanciano (B), 21′ pt rig. Seka (G), 6′ st Telesca (G), 16′ st Lovecchio (G), 44′ st Sernia (G)

GINOSA: Nije, Di Mauro, lavazza (22′ st Casucci), Sernia, Mazzarano, Cimmarusti, Telesca, Verdano (38′ st Coronese), Seka (31′ pt Lovecchio), Faccini (22′ st Sergio), Villani (44′ st Bongermino). All. Marsili.

BAGNOLO: Provenzano, Angelini, Cariddi, Aprile (5′ st Lenti), Matria, Pispico (25′ st Zocchi), Pasca (36′ st Abbadessa), Luciano, Coluccia, Lanciano, Piscopo. All. Bray.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

V. MATINO-CAROVIGNO 4-2

RETI: 34′ pt e 46′ st Di Giulio (C), 6′ st rig. Garcia (M), 24′ st De Lorenzis (M), 29′ st Giannuzzi (M), 40′ st Diop (M)

V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Seclì, De Vito (10′ st Monteleone), Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

CAROVIGNO: Cervellera G., Jarju, Perrone, Albano, Kidiera, Caramia (20′ st Cervellera R.), Turco, Petracca, Campioto, Vantaggiato, Di Giulio. All. Morelli.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

LEVERANO-PUTIGNANO 1-1

RETI: 32′ pt Colucci (OP), 39′ pt Mastrogiovanni (L)

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Pasculli, Sanyang, Valentino, Alemanni (12′ st Quarta), Junior, Mastrogiovanni. All. Lentini.

PUTIGNANO; Loliva, Caliò, Nitti, Taddeo, Casulli, Amendolagine, Fornaro, Laera (20′ st Pinto), Daugenti, Novelli, Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

ARBORIS BELLI-TRICASE 0-4

RETI: 29′ pt, 14′ st e 34′ st Lorusso, 8′ st Torsello

ARBORIS BELLI: Schina, Turbibe (37′ st Iaia), Amodio (30′ pt Taldone), Torrisi (23′ st Ivone), Manfredi (25′ pt Urritia), Avella, Moretti, Terrafino, Fernandez, Longo L. (23′ st Greco), Ferreyra. All. Calicchio.

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo (35′ st Ferraro), Caracciolo, Moretto, Cavalieri, Torsello (30′ st Amico), Palumbo (35′ st Desiderato), Lorusso (35′ st Degiorgi), Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Posado di Bari.

—

SAVA-COPERTINO 4-3

RETI: 12′ pt Spataro (S), 20′ pt e 25′ pt rig. Richella (S), 40′ pt Mirizzi (S), 7′ st Pouye (C), 10′ st Frisenda (C9, 22′ st Falco (C)

SAVA: Bufano, Pinto (1′ st Leo), Neris, Carlucci, Fabiano, Spataro (44′ st Fornaro, 27′ st Ancora), Pisano, Gatto, Tolnai, Richella, Mirizzi (27′ st Galeone). All. Malacari.

COPERTINO: Margiotta, Lorenzo, Ciucci (4′ st Ciccarese R.), Franco, Stella, Leo, Ciccarese D. (35′ st Pinto), Pouye, Nestola, Frisenda, Falco. All. Olivieri.

ARBITRO: Tomaselli di Brindisi.