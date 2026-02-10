VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 08.02.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 2): Altafratte-Roma 2-3, Busto Arsizio-Messina 3-1, Fasano-Costa Volpino 0-3, Melendugno-Talmassons 1-3, Trentino-Valsabbina 2-3.

CLASSIFICA: Brescia, Costa Volpino 21 – Talmassons 18 – Roma 17 – Altafratte 15 – Trentino 14 – Melendugno 13 – Fasano 12 – Busto Arsizio 11 – Messina 5.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (15/02): Roma-Busto Arsizio, Messina-Valsabbina, Costa Volpino-Talmassons, Altafratte-Melendugno, Fasano-trentino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 18): Macerata-Pordenone 1-3, Taranto-Brescia 3-0, Catania-Pineto 1-3, Siena-Fano 0-3, Ravenna-Cantù 3-1, Portoviro-Sorrento 3-1, Aversa-Lagonegro 3-2.

CLASSIFICA: Pordenone 44 – Pineto, Ravenna 38 – Aversa 34 – Brescia 33 – Lagonegro 29 – Macerata, Sorrento 24 – Catania 23 – Fano 22 – Taranto, Siena 20 – Portoviro 19 – Cantù 10.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Cantù-Taranto, Lagonegro-Ravenna, Pineto-Aversa, Sorrento-Siena, Brescia-Catania, Pordenone-Fano, Poprtoviro-Macerata.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 18): Aurispa Lecce-Modica 2-3, Reggio Calabria-Sabaudia 3-0, Napoli-Campobasso 2-3, Gioia del Colle-Galatone 3-0, Castellana Grotte-Terni 3-2.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 36 – Castellana Grotte 34 – Gioia del Colle 27 – Aurispa Lecce 22 – Sabaudia, Campobasso 21 – Modica 20 – Galatone 12 – Terni 10 – Napoli 7.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Napoli-Reggio Calabria, Terni-Gioia del Colle, Campobasso-Aurispa Lecce, Modica-Sabaudia, Galatone-Castellana Grotte.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv rimonta due set con Modica ma perde al tiebreak. Aurispa Dfv ospita Avimecc Modica, in uno scontro diretto valido per la 5a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Coach Giuseppe Ambrosio schiera il seguente sestetto: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Orto e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Inizio in salita per i salentini che soffrono la battuta avversaria e si ritrovano sul -4, convincendo coach Ambrosio ad anticipare il primo timeout (4-8). L’asse Mazzone-Bernardis scalda i motori e i due trovano le prime combinazioni vincenti, ma i siciliani sono più lucidi e, dopo l’ace di Garofolo e il parziale di +6, spingono coach Ambrosio a giocarsi il secondo timeout (8-14). Bernardis si affida ai suoi centrali (Grottoli e Mellano) che non tradiscono e mettono a referto un punto ciascuno, poi arriva la pipe ad effetto di Orto (13-16). Coach Ambrosio butta nella mischia Zornetta (reduce da un infortunio) al posto di Mazzone, Grottoli sfoggia un gran primo tempo ma Modica, con due attacchi di fila di Mariano, non si lascia avvicinare (15-20). Si ricompone il cambio Zornetta-Mazzone e quest’ultimo trova subito un mani out, decisivo per il timeout di coach Distefano (17-20). Un altro break di Aurispa Dfv arriva grazie a una serie di errori avversari (20-22) ma, quando il set sembra riaprirsi, gli ospiti alzano il muro e chiudono la contesa (20-25).

Il secondo set si apre con il cambio forzato Donati-Zornetta, con quest’ultimo a disimpegnarsi nell’inedito ruolo di libero. I primi punti arrivano dal centro con Grottoli e Mellano, ma il muro di Modica diventa insuperabile e sul 2-6 coach Ambrosio cambia la diagonale Santangelo-Bernardis con Quarta-Marsella. Il monster block di Mazzone e il primo tempo di Mellano non bastano ad accorciare le distanze, ma il rientro in campo di Santangelo lo vede protagonista prima di un muro e poi di una diagonale (9-11). All’ace di Mazzone segue il primo tempo di Grottoli, ma i salentini si vedono sbarrare dal muro siciliano la strada della rimonta e ripiombano a -4 (12-16). Dopo il timeout di coach Ambrosio si va avanti punto a punto: Orto in diagonale e Santangelo con l’ace trovano due punti preziosi, poi c’è Mazzone ad attaccare un’altra diagonale e a ripetersi con un mani out (17-20). Bernardis trova due ace di fila e spinge coach Distefano al timeout (19-20). Il break di Modica, guidato da Chillemi, ripristina le distanze e i siciliani si guadagnano tre set point (21-24). Dopo un errore sottorete, arriva il punto fortunoso di Mazzone intento ad un salvataggio in bagher, ma il successivo attacco di Mariano chiude il set (23-25).

Il terzo set è più equilibrato e le squadre procedono punto a punto (5-5). La diagonale di Santangelo è imprendibile, poi Orto sfrutta la freeball (propiziata dal servizio dello stesso opposto) e si ripete con un mani out, ma Modica risponde puntualmente e i due attacchi di Bertozzi rimettono il punteggio in parità (10-10). Gran ricezione di Zornetta e ottimo mani out di Mazzone, poi arriva un secondo mani out dello schiacciatore romano e il timeout di coach Distefano (13-11). Il servizio di Marsella, subentrato a Bernardis, mette in difficoltà la ricezione modicana, poi arriva l’ace di Mazzone che trova l’incrocio delle righe, quindi il muro di Grottoli che spinge i salentini sul +4 (16-12). Altro ace di Mazzone e, sul successivo errore di Modica, secondo timeout di coach Distefano (18-12). Le due diagonali di Santangelo e la pipe di Mazzone incrementano il vantaggio, poi ci pensa l’opposto di Aurispa Dfv a trovare l’ace per il +8 (22-14). Modica reagisce e il servizio di Raso complica la ricezione dei salentini, che subiscono il break e vanno al timoeut su richiesta di coach Ambrosio (23-18). Dopo un po’ di timori, l’errore in battuta di Mariano scaccia i fantasmi e consente ai salentini di prendersi il set (25-20).

Quarto set: l’ottimo servizio di Marsella mette in difficoltà la ricezione avversaria poi, sul successivo turno di battuta, Mazzone trova l’ace e spinge i salentini sul +4 (6-2). Il solito Mazzone trova la pipe in grande stile, ben servito da Marsella, poi c’è il mani out di Orto e il gran primo tempo di Mellano (9-5). Santangelo trova l’ace, ma per invocare il punto si rivolge con veemenza all’arbitro e rimedia il rosso. Sul successivo servizio di Putini arrivano una serie di errori che riaprono il set, spingendo coach Ambrosio al timeout (11-9). Santangelo in diagonale e Mellano con un ace consentono ai salentini di incrementare il vantaggio, prima dell’attacco di Mazzone che convince coach Distefano a chiedere il tempo tecnico (14-9). Aurispa Dfv sfoggia la sua miglior pallavolo e sulle ali dell’entusiasmo conquista un altro break su servizio di Mellano, portando coach Distefano al secondo timeout (16-9). C’è il monster block di Mazzone, imitato poco dopo da Grottoli che si ripete nell’azione successiva, seguito dal lungolinea di sempre di Mazzone (20-12). Lo schiacciatore romano è irresistibile e trova l’ace, poi le scaramucce sottorete tra Orto e Cipolloni portano a una doppia espulsione. L’errore in battuta di Modica, infine, consegna il set ad Aurispa Dfv (25-15).

Inizio in salita per Aurispa Dfv al tiebreak: subisce un break di tre punti e coach Ambrosio chiama timeout (0-3). Mazzone mette a terra dopo uno scambio lunghissimo, poi è lui stesso ad attaccare in diagonale. Modica alza il muro e si porta sul +5, costringendo coach Ambrosio al secondo timeout nel giro di pochi minuti (2-7). Al primo tempo di Grottoli risponde il mani out di Modica, che va al cambio campo sul +5 sull’ottimo servizio di Mariano (3-8). Break di Aurispa Dfv con due punti di fila di Orto (diagonale e pallonetto), prima del muro di Santangelo che riporta i salentini sul -2 (6-8). Buzzi trova la diagonale vincente, Orto risponde facendone una strettissima nei 3 metri, ma Chillemi rimanda i modicani sul +4 (8-12). Finale amaro per i salentini che, dopo aver rimontato due set, sono costretti a cedere al tiebreak con l’ultimo punto messo a referto da Bertozzi (10-15).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Avimec Modica 2-3

(20-25; 23-25; 25-20; 25-15; 10-15)

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 23, Francesco Bernardis 2, Andrea Santangelo 10, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 11, Edoardo Murabito, Simone Orto 15, Luciano Zornetta, Daniele Mellano 12, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

Avimec Modica: Francesco Barretta 1, Raso , Bertozzi 21, Lugli 1, Putini 1, Chillemi 12, Cipolloni Save, Buzzi 10, Garofolo 6, Mariano 15, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Candeloro e Mancuso.

—

(US Volley Galatone, Piero de Lorentis) – Amaro ritorno in Salento per una Green Volley ricaduta nelle amnesie tattiche di un recente passato che hanno sfaldato psicologicamente il gruppo nel primo e terzo parziale. Il livello di prestazione nel secondo set dei galatonesi, con un 44% di efficacia realizzativa, tiene in bilico il risultato (9-9, 19-19, 21-21) lasciando l’opportunità ai due sestetti di imporsi. E’ meno fallosa Gioia e più proficua a muro e conquista il set (25-23). Una sconfitta niente affatto indolore, anche se prevedibile data la caratura e la ritrovata coesione della squadra barese, perché le dirette concorrenti ai play out, Terni e Napoli, hanno guadagnato un punto pro capite in classifica portando Castellana e Campobasso ai tie break. E dire che l’avvio dei salentini è stato autoritario e di buona fattura tecnica, lasciando intravedere un’accorta lettura della distribuzione di Longo con muri passivi capitalizzati in contrattacco: poi…il blackout.

1 set – Giuliani effervescente, Padura a ruota, ed è subito 5-10 che lievita fino al 7-13 con Milan imbrigliato e Mariano falloso. Il turno di servizio di Persoglia scava un pericoloso break di+5 per i padroni di casa con errori degli ospiti (12-13) ed una vena realizzativa di Milan. Solo il muro di Musardo su Sette e l’attacco di Frage riescono per la Green a non subire il sorpasso(13-15) dei gioiesi,poi il crollo. Il servizio di Sette mette in difficoltà la retroguardia bianco-verde, il muro galatonese non riesce a contenere le conclusioni di Mariano che alimenta il break abissale di +9 con cinque finalizzazioni personali. Non riesce Galatone a venir fuori dalla rotazione P3 nonostante un time out di mister Licchelli (17-15), la sostituzione di Frage con Colaci e il doppio cambio De Giorgi-Passari per Padura-Aloisi sul 22-15. Una fiammata finale di soli due punti non innesca un impossibile riavvicinamento e Gioia chiude per 25-17 il set a suo favore.

2 set – C’è la reazione della Green Volley che tiene botta con Padura, Frage ed Aloisiche mura Sette: Rispondono Frumuselu e Milan(9-9),poi due errori ospiti, un ace di Mariano (pericoloso il capitano dai nove metri) su Frage ed un doppio Milan determinano l’allungo sul 16-12. Frage non demorde: attacca e poi mura la pipe di Mariano. Caciagli e Padura rimettono in parità il punteggio (19-19),il capitano gioiese lo ribalta(21-19) , ma Musardo ed un errore di Sette ristabiliscono l’equilibrio(21-21). E’ molto reattivo il sestetto del Galatone ma altrettanto lo sono i padroni di casa spinti da un tifo assordante e da un Milan in crescendo che mura Cremoni (entrato in sostituzione di Giuliani) per il 24-21. Il colpo di orgoglio di capitan Musardo non basta(murata la pipe di Mariano) e con l’errore bianco verde al servizio la JV Gioia va sul 2-0.

3 set – In avvio i due turni di servizio in casa Green sono altrettanti errori, poi Musardo mura Milan, Giuliani e Padura vanno a segno tenendo in bilico il punteggio(10-9)che si schioda con le conclusioni di Milan e Frumuselu (13-10) a cui rispondono un triplo Frage, Padura e Caciagli refertando un 16-15. Parziale tenuto ancora in vita dalla compagine galatonese ma, ancora una volta, le battute in salto spin di Mariano costringono Aloisi ad una distribuzione scontata e imprecisa, bloccata dai muri gioiesi. Appare difficile uscire dalla rotazione in P6 con Gioia al servizio, tanto che il break di +5 vale il 21-15, fino all’errore di Mariano, poi Sette incrementa il vantaggio e Pierri si esalta in difesa (23-16). La Green Volley è alle corde, sbaglia cedendo mentalmente e ritorna a casa dopo aver offerto una prestazione altalenante ed insufficiente, nel 1 °e 3° set, che stimola una profonda riflessione in prospettiva del derby con Castellana, domenica 15 febbraio alle ore 16.00.

IL TABELLINO

JV GIOIA DEL COLLE -GREEN VOLLEY GALATONE 3-0

(25-17, 25-23, 25-18)

Gioia del Colle: Mariano 14, Marra, Frumuselu 9, Sette 7, Longo 1, Milan 15, Persoglia 4, Paris, Chinello, Pierri(L),Carta, Sabbi, Utro (L). All. Francesco Racaniello.

Galatone: De Giorgi, Giuliani 9, Musardo 5, De Col, Padura Diaz 10, Barone (L), Aloisi 3, Passarti, Colaci 1, Caciagli 6, Frage 11, Miraglia, Prosperi Turri, Cremoni. All. Fabrizio Licchelli ass. Fabio Cozzetto.

Arbitri: Pasciari e Dargenio.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 14): Praia-Marcianise 2-3, Termoli-Casoria 1-3, Bisignano-Uni Bari 0-3, San Vito Mesagne-Valdiano 3-2, Leverano-SG Terzigno 1-3, Pag Taviano-D&F Caffè 3-0, Casarano-Molfetta 1-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 41 – Molfetta 35 – Uni Bari, Valdiano 29 – San Vito Mesagne 27 – D&F Caffè 25 – Casoria 24 – Casarano 21 – SG Terzigno 19 – Marcianise 17 – Leverano 13 – Termoli 8 – Praia 4 – Bisignano 2.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Marcianise-Bisignano, SG Terzigno-Termoli, Molfetta-Praia, Casoria-San Vito Mesagne, Valdiano-Casarano, D&F Caffè-Leverano, Uni Bari-Pag Taviano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 14): Pescara-Volare BN 0-3, Capurso-Isernia 1-3, Bari-Monteroni 2-3, Salerno-Nardò 2-3, Cerignola-Faam Matese 3-1, Fiamma Torrese-Napoli 3-2, Arabona-Monopoli 3-1.

CLASSIFICA: Nardò 35 – Isernia 34 – Arabona 32 – Salerno 29 – Orsacuti 27 – Monopoli 24 – Monteroni, Cerignola 23 – Faam Matese 17 – Napoli 14 – Volare BN, Bari 13 – Fiamma Torrese 6 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Volare BN-Bari, Faam Matese-Orsacuti, Monopoli-Pescara, Isernia-Salerno, Nardò-Arabona, Napoli-Cerignola, Monteroni-Fiamma Torrese.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La Rental & Versatility Dream Volley Nardò, allenata da coach Laudisa, ritrova la strada della vittoria dopo un inizio d’anno incerto. Il big match della 14ª giornata tra Santoro Creative Hub Salerno e Nardò si trasforma in un film di Hitchcock, dal finale thriller. Finisce 2-3 per le salentine dopo tre ore di battaglia in campo, tra continui capovolgimenti di risultato, blackout e polemiche arbitrali.

LA GARA – Nardò parte bene con le giocate di Antonaci e una ritrovata Greta Halla (+22), ma Salerno risponde con Palmese, Vujko ed una superba Erra. Le granata ospiti soffrono i soliti cali di tensione, facendosi rimontare e superare nel primo e nel terzo set (entrambi chiusi sul filo di lana dalle campane). Trascinate però dalla concretezza della centrale Tarantino (+15 per lei a fine gara) e dalle giocate della palleggiatrice Giorgia Tamborino, oltre che dalle ottime ricezioni della sorella Mara, riescono anche a rendersi protagoniste di rimonte di carattere.

LA SVOLTA – Sotto 2-1 nel computo dei set e in svantaggio 17-15 nel quarto, un blackout elettrico sospende la gara per 15 minuti. Al rientro, Nardò ritrova la bussola: Gorgoni e compagne ribaltano il set e trascinano la sfida al tie-break.

FINALE GIALLO – L’ultimo set è un’altalena: Nardò domina, si fa rimontare fino al 14-12, ma annulla due match point. Sul 14-15, un controverso cartellino rosso assegnato a Salerno chiude definitivamente l’incontro tra le proteste dei padroni di casa.

I COMMENTI – Soddisfatta a metà la dirigenza granata: la Team Manager Demelza Sanasi si gode i punti per il morale; il DS Dell’Anna ammonisce: “Vittoria importante ma non convincente. Abbiamo carattere, ma dobbiamo ritrovare continuità e fame: il livello si alzerà ancora e questa squadra vale molto di più di quanto dimostrato questa sera”. Nardò resta in vetta al Girone I, ma con la consapevolezza che ogni gara da qui in avanti sarà una battaglia, a partire dalla prossima sfida in casa, contro la diretta concorrente Arabona Pescara.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 15): Oria-F. Taviano 3-0, San Cassiano-Trepuzzi 3-1, Surbo-CDM Cutrofiano 0-3, MSP Galatina-Monopoli 3-0, CDM Astra Volley-Lecce 3-0, NV Torre-Aurora Brindisi 2-3.

CLASSIFICA: Oria 39 – CDM Cutrofiano 36 – San Cassiano 34 – Aurora Brindisi 31 – Trepuzzi 30 – NV Torre 24 – CDM Astra Volley 18 – Lecce 15 – F. Taviano 14 – Surbo 12 – MSP Galatina 11 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Melendugno Calimera-San Cassiano, CDM Cutrofiano-F. Taviano, Trepuzzi-MSP Galatina, Lecce-Oria, Surbo-Monopoli, Aurora Brindisi-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 15): Lecce-San Pancrazio 3-2, Grottaglie-PSA Matera 1-3, Fasano-Vibrotek 1-3, Frascolla-Mottola 1-3, Tricase-Parabita 3-0.

CLASSIFICA: Tricase, Vibrotek 35 – Lecce 29 – SB Galatina 27 – Fasano 22 – PSA Matera 22 – San Pancrazio 17 – Grottaglie 14 – Parabita 12 – Mottola 8 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Mottola-Lecce, Vibrotek-Grottaglie, PSA Matera-Frascolla, Parabita-Fasano, SB Galatina-Tricase.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 15): PSA Matera-Mesagne 3-2, Talsano-Sant’Elia 0-3, Putignano-Spike Volley 3-0, Massafra-Matera 3-0, Noci-SS Annunziata 3-1, Ostuni-Santeramo 2-3.

CLASSIFICA: Putignano 41 – Mesagne 39 – Sant’Elia 32 – Noci 31 – PSA Matera 30 – Massafra 28 – Matera 20 – Santeramo 17 – SS Annunziata 15 – Spike Volley 9 – Talsano 7 – Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (13-15/02): Mesagne-Ostuni, Matera-PSA Matera, Spike Volley-Talsano, Sant’Elia-Massafra, SS Annunziata-Putignano, Santeramo-Noci.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 15): Spongano-Bee Lecce 3-2, Aradeo-Copertino 0-3, RV Ugento-Parabita 3-0, CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera 3-0, Vera Monteroni-Tricase 3-0.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 40 – Copertino 38 – Spongano 29 – Bee Lecce, Vera Monteroni 27 – RV Ugento 23 – Aradeo 15 – Sport & Friends 13 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (14/02): Spongano-Sport & Friends, Melendugno Calimera-Lecce, Parabita-Aradeo, Copertino-CDM Cutrofiano, Tricase-RV Ugento.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 15): SBV Galatina-Ruffano 3-1, Massafra-San Vito 3-1, Avetrana-Materdomini 3-0, Tricase-GS Ugento 0-3, Tiger Squinzano-Vis Squinzano 3-2.

CLASSIFICA: SBV Galatina 35 – Massafra 28 – Falchi Ugento 27 – GS Ugento 23 – Vis Squinzano 21 – Tiger Squinzano, Castellana, Ruffano 19 – San Vito 18 – Avetrana, Materdomini 8 – Tricase 3-

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Castellana-Massafra, Materdomini-Ruffano, San Vito-Tricase, GS Ugento-Avetrana, Vis Squinzano-Falchi Ugento.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

pausa

CLASSIFICA: Vis Squinzano 26 – Brindisi 22 – GVP Corvino 20 – Monteroni 19 – Trepuzzi 12 – Wesport 11 – Nardò 10 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (11-15/02): Melendugno Calimera-LC Monteroni, DV Nardò-Trepuzzi, Valecaracuta Lecce-Vis Squinzano, Wesport-GVP Corvino, Lecce-Brindisi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 12): CDM Astra Volley-IM Otranto 3-1, Alliste-Tricase 3-0, Maglie-San Cassiano 3-1, Victor Volley-Ruffano (19/02), Supersano-Flyarmida 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 32 – CDM Cutrofiano 25 – Ruffano 20 – Supersano 18 – Victor Volley 17 – San Cassiano 16 – Otranto 12 – Flyarmida 11 – CDM Astra Volley 10 – Tricase 7 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): CDM Cutrofiano-CDM Astra Volley, IM Otranto-Alliste, Tricase-AR Maglie, San Cassiano-Victor Volley, Ruffano-Supersano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

pausa

CLASSIFICA: Veglie, Meraki 19 – Specchia 14 – GVP Corvino, Lecce, NV Maglie 13 – Nardò 11 – PVK, Brundisiuim 3.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Brundisium-Nardò, NV Maglie-Specchia, PVK-Veglie, Meraki-GVP Corvino.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net