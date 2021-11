Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª: il Giudice sportivo, gare del 31.10.2021

Le decisioni del Giudice sportivo per i campionati dilettantistici pugliesi, gare del 31 ottobre.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Due gare per Leandro Casale e Fabrizio Agusti Reyes (Ginosa), Osvaldo Gaeta (San Marco); una gara per Francesco Galeone (Grottaglie), Luciano Venturini (DB Trinitapoli), Vincenzo Cirrottola (S. Massafra), Riccardo Palumbo (DC Otranto), Marcello Iannacone (San Marco), Aldo Pissinis (San Severo).

ALLENATORI – Squalifica sino all’11.11.21 per Luciano Bruni (Ostuni).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 04.12.21 per Antonio Caserta (Ginosa); sino all’11.11.21 per Loris Bavone (Toma Maglie).

AMMENDE – 300 euro all’Ostuni (lancio di lattine e di un bastone in ferro in campo da parte di propri tifosi); 200 euro al Ginosa (sputi di propri tifosi all’arbitro); 50 euro alla Toma Maglie (accensione di due fumogeni) e al Manfredonia (tre fumogeni).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Due gare per Salvatore Bruno (Foggia Incedit), Luigi Balletta (Lucera); una gara per Luigi Cretì (Melendugno), Luigi Graziano (Lucera), Umberto Arnisi (Taurisano), Giuseppe Palasciano (Rutiglianese).

ALLENATORI – Squalifica sino al 04.12.21 per Gabriele Calasso (Leverano).

AMMENDE – 100 euro al Tricase (esplosione di un petardo).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Squalifica sino al 02.12.21 per Filippo Guaci e Gianluca Pignatelli (San Giorgio) per intemperanze verso l’arbitro; una gara per Mattia Polignano (Castellana), Vito Mangini (Noci), Nicola Tamburrano (San Giorgio), Salvatore Croce (Trinitapoli), Mirko Anaclerio (Ideale Bari), Francesco Guidotto (RS Crispiano), Daniele Catano (Stornarella).

ALLENATORI – Squalifica sino al 18.11.21 per Giuseppe Albanese (Trinitapoli).

AMMENDE – 200 euro al Latiano (fumogeni); 50 euro a Mesagne, Real Zapponeta e Virtus Molfetta (assenza FPS).

—

SECONDA CATEGORIA

CALCIATORI – Una gara per Michele Palma, Umberto Bonabitacola e Enrico Miglio (GC San Severo), Graziano Petrelli (N. Andrano), Ebrima Camara (Real Neviano), Alessandro Perilli (NT Cellamare), Giorgio Stefanelli (F. Miccoli).

ALLENATORI – Squalifica sino all’11.11.21 per Vincenzo Ferrara (GC San Severo), Luigi Pantaleo (N. Andrano).

DIRIGENTI – Inibizione sino all’11.11.21 per Leonardo Iadevaio (GC San Severo).

—

COPPA PUGLIA – Gare del 28.10.21

CALCIATORI – Due gare per Pierangelo Blasi (Copertino), Salvatore Capasa (Vernole); una gara per Matteo D’Apolito (AC Monte), Davide Cassano e Gianluca Capriati (CD Palo), Carmelo Ricci (Statte), Fabio Cotardo (Melpignano), Manolo Fracella (Salve).

ALLENATORI – Squalifica sino al 24.11.21 per Angelo De Benedictis (Copertino).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 19.11.21 per Daniele La Torre (AC Monte).

AMMENDE – 50 euro al Vernole.