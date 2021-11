FEMMINILE – Lecce Women sprecone e l’Indipendent ne approfitta: risultati e classifica dopo la 4ª

Dopo due sconfitte di fila, arriva il primo pareggio in campionato per il Lecce Women che, contro l’Indipendent Napoli, passa in vantaggio con Cazzato, spreca diverse altre palle gol e poi si fa riprendere dalle avversarie con un calcio di rigore di Galluccio.

Prossima tappa, trasferta a Chieti, capolista a punteggio pieno dopo quattro partite.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-INDIPENDENT NAPOLI 1-1

RETI: 12′ pt Cazzato (L), 9′ st Galluccio rig. (I)

LECCE WOMEN: Rizzon, Bengtsson, Guido (15′ st Coluccia, 38′ st Pomes), Zawadska, Rollo, Depunzio (38′ pt Felline), Cucurachi, De Benedetto, Cazzato, Marsano, Bisanti (25′ st Boccheri). A disp. Serio, Monno, Maci, Poli, Ouacif. All. Lamazza (Indino squalificata).

INDIPENDENT: Ventresino, Marotti, Ferrara, Musella, Sica (6′ st D’Alessio), Russo, Borrelli, Bottone, Galluccio, Tozzi (12′ st Tagliaferri), D’Errico (32′ st Coccia). A disp. Matacena, Prete, Astarita, Vastarelli, D’Alessio, Iacomino, Capuano. All. Aielli.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

—

Serie C girone C (giornata 4): Chieti-Apulia Trani 3-0, Crotone-Res Women 0-5, Match Point Matera-Rever Roma 4-2, Roma Xiv Decimoquarto-Aprilia Racing 1-3, Trastevere-Fesca Bari 2-0, Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde 3-2, Lecce Women-Independent 1-1. RInviata Catania-Coscarello.

Classifica: Chieti 12 – Res Roma e Trasterevere 10 – MP Matera, Apulia Trani e Crotone 9 – Vis Mediterranea 7 – Aprilia Racing 6 – Lecce Women e Indipendent 4 – Fesca Bari, Roma XIV e Catania 3 – Rever Roma 1 – Grifone Gialloverde 0.

Prossimo turno (7 nov.): Aprilia Racing-Catania, Apulia Trani-Crotone, Chieti-Lecce Women, E.Coscarello Castrolibero-Vis Mediterranea, Fesca Bari-Rever Roma, Grifone Gialloverde-Roma XIV Decimoquarto, Independent-Trastevere, Res Women-Match Point Matera.

(foto: Sharon Cazzato esulta dopo il gol)