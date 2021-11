CASARANO – Saluti alla Coppa Italia, dal dischetto passa il Bitonto

Il Casarano saluta la Coppa Italia di Serie D. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, a qualificarsi ai sedicesimi di finale è il Bitonto, vittorioso ai calci di rigore.

Avvio di gara senza scossoni per quasi dieci minuti. Squadre ampiamente rimaneggiate e imbottite di seconde linee per consentire ai titolari di tirare il fiato e recuperare dalle fatiche di un campionato particolarmente fitto e impegnativo. Il primo squillo giunge al 9’: tiro cross a spiovere di D’Ancora che va direttamente in porta. Dancona è bravo a alzare la sfera sopra la traversa. Al 19’ Montinaro entra in area e tenta la soluzione di potenza. Ancora una volta Dancona sventa in tuffo. Al 24’ calcio di punizione dai 30 metri per i padroni ci casa, si incarica di battere Meduri. La traiettoria è insidiosissima. La palla lambisce la traversa. Al 39’ Taurino semina il panico in area casaranese, ma l’azione sfuma con un nulla di fatto. Al 44’ Piarulli entra in area dalla corsia sinistra e calcia in porta sul secondo palo. L’estremo difensore ospite riesce a deviare in angolo. Si chiude così un primo tempo avaro di emozioni.

La ripresa si apre con un cambio nella fila del Casarano: Montoya prende il posto di Dancona in porta. Mister Calabuig ne approfitta per dare a tutti la possibilità di mettersi in mostra. Il copione non cambia di molto. Nei primi venti minuti della ripresa non succede quasi nulla. Solo qualche conclusione dalla distanza e qualche tentativo di percussione, prontamente disinnescato dalla rispettive retroguardie. Poi il Casarano prende in mano le redini del gioco, ma la fortuna non lo accompagna. Al 67’ il Casarano recrimina per un calcio di rigore a causa di un presunto fallo di mano in area bitontina. Al 77’ Montinaro cerca di sorprendere Montoya su calcio di punizione da posizione favorevole, ma la palla va a colpire il lato esterno della rete. All’81’ Montoya neutralizza in due tempi un’insidiosa conclusione dalla distanza degli ospiti. Pronta la reazione del Casarano che giunge all’83′ con Santarcangelo che si fa trovare libero in area, ma la sua conclusione è neutralizzata da Martellone. Nei minuti di recupero Coria va vicino alla marcatura, sfiorando il palo lontano. Non bastano 5 minuti di recupero per sbloccare il risultato.

Si va ai calci di rigore, dove ad avere la meglio sono gli ospiti. A sbagliare dal dischetto sono stati Tedesco che calcia alto, Rizzo, che si fa parare il rigore, e Greco, che colpisce la traversa. Per gli ospiti, da segnalare gli errori di Guadalupi e Rimoli. A negare la gioia del gol ad entrambi è l’estremo difensore del Casarano, Montoya.

Passa il turno il Bitonto.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

mercoledì 3 novembre 2021, ore 14.30

Coppa Italia Serie D 2021/22 – 32esimi di finale, Girone 27

CASARANO-BITONTO 5-6 dcr (0-0 al 90′)

SEQUENZA RIGORI: Montinaro (B) gol, Coria (C) gol, D’Anna (B) gol, Tedesco (C) alto, Biason (B) gol, Di Biase (C) gol, Guadalupi (B) parato, Sanchez (C) gol, Santoro (B) gol, Tordini (C) gol, Lanzolla (B) gol, Atteo (C) gol, Rimoli (B) parato, Rizzo (C) parato, Petta (B) gol, Greco (C) traversa

CASARANO (4-3-3): Dancona (46’ Montoya); Patronelli, Rizzo, Greco, Tordini; Meduri (55’ Di Biase), Atteo, Freddo (55’ Tedesco); Santarcangelo, Maraschio (86’ Sanchez), Manca (65’ Coria). A disp.: Signorelli, Palano, Tedesco, Fiorini, Montinari. All.: Matias Calabuig.

BITONTO (4-3-3): Martellone; Colella D. (69’ Lanzolla), Radicchio, Petta, Guarnaccia; Piarulli (17’ Guadalupi), D’Ancora (88’ Biason), Montinaro; Taurino (85’ Santoro), Lattanzio (10’ D’Anna), Rimoli. A disp.: Carotenuto, Colella S., Mariani, Rapio, Santoro. All.: Claudio De Luca.

ARBITRO: Raimondo Borriello della sezione di Arezzo. ASSISTENTI: Fabrizio Cozza e Lucio Salvatore Mascali della sezione di Paola.

NOTE: Cielo nuvoloso. Temperatura: 19 gradi. Ammoniti: 23’ Petta (B), 40’ Tordini (C), 67’ Palano (B), 74’ Maraschio (C), Atteo (90+2’). Espulsi: . Recupero: – pt, 5’ st.

(foto: SalentoSport)