DILETTANTI – Le date ufficiali della stagione 2020/21: si parte il 20 settembre con le Coppe

Nel Comunicato ufficiale di ieri, 13 agosto, sono state ufficializzate le decisioni del Direttivo Lnd Puglia sul nuovo format dell’Eccellenza a 28 squadre, suddivise in due gironi (ancora da ufficializzare).

Nello stesso documento, sono state ufficializzate anche le date di partenza dei vari campionati e delle Coppe. La stagione si inaugurerà ufficialmente domenica 20 settembre col primo turno di Coppa Italia Eccellenza e con il primo turno di Coppa Italia Promozione (coi rispettivi regolamenti ancora da comunicare); a seguire, sette giorni dopo, si disputeranno i secondi turni.

Domenica 4 ottobre, invece, prenderanno il via i campionati di Eccellenza e di Promozione. La domenica successiva, l’11 ottobre, anche quelli di Prima e Seconda Categoria. Non c’è ancora una data ufficiale per l’inizio della Coppa Puglia di Prima e Seconda.

I torneo giovanili U17 e U15 esordiranno il 4 ottobre.

Queste le regole under per la stagione 2020/21: due 2001 e un 2002 in Eccellenza e Promozione; un 2000 in Prima e Seconda Categoria.