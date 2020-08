DILETTANTI – Eccellenza e Promozione rivoluzionati: i ripescaggi e i nuovi organici dei due campionati

Rivoluzionato il campionato di Eccellenza che passa da 16 a 28 squadre, suddivise in due gironi da 14. Idem il torneo di Promozione. Escluso il Carovigno che non ha completato la procedura di iscrizione.

In Eccellenza sono state ripescate: San Marco, Manfredonia, Virtus Matino, Mola, Manduria, Real Siti, Ostuni, Castellaneta, Maglie, Sava e Ginosa. Non ammesso il Grottaglie per esaurimento posti disponibili.

In Promozione sono state ripescate: Melendugno, Arboris Belli, Atletico Acquaviva, Sport Lucera, Talsano, Tricase, Massafra, F. Acquaviva, Polimnia. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Fesca Bari, Capo di Leuca, Ceglie, Real San Giovanni, Lizzano, Cedas Avio Brindisi, Latiano.

Società aventi diritto a disputare il prossimo torneo di Eccellenza (i gironi saranno comunicati successivamente): Toma Maglie, Alto Tavoliere San Severo, Atl. Racale, Atl. Vieste, Audace Barletta, Barletta 1922, Castellaneta, Mola, Corato, De Cagna Otranto, Deghi, Gallipoli, Ginosa, Manduria, Manfredonia, Martina, Nardò (sub iudice in Serie D), Ostuni, Real Siti, San Marco, Sava, Soccer Massafra, Orta Nova, Ugento, UC Bisceglie, United Sly, Vigor Trani, Virtus Matino.

Società aventi diritto a disputare il prossimo torneo di Promozione (i gironi saranno comunicati successivamente): Ael Grottaglie, Arboris Belli, Atl. Acquaviva, Atl. Aradeo, Atl. tricase, Avetrana, Bitritto Norba, Borgorosso Molfetta, Brilla Campi, Canosa, Città di Massafra, Don Uva, Foggia Incedit, F. Acquaviva, FC Capurso, G. Melendugno, Leverano, Novoli, N. Spinazzola, Polimnia, R. Rutiglianese, Sport Lucera, Sp. Apricena, Talsano, Taurisano, Veglie, V, Locorotondo, V. Mola Calcio.