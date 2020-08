NUOTO – Settecolli, la salentina Chiara Tarantino sul podio insieme alla “Divina” Pellegrini

Ottimo risultato per la nuotatrice salentina Chiara Tarantino alla 57esima edizione dei Settecolli di Roma. La giovane leccese ha raccolto un prestigioso terzo posto finale nella specialità dei cento metri stile libero (tempo 56″07) che ha laureato, per l’ennesima volta, campionessa d’Italia della specialità la “Divina” Federica Pellegrini (54″33); al secondo posto si è classificata Silvia De Pietro (54″96).

Tarantino vive e si allena a Lecce e nella scorsa edizione dei Mondiali di Budapest aveva già raccolto due bronzi nella staffetta 4×100. Nota d’elogio da parte del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, per Chiara: “Una grandissima soddisfazione per lei, una forte emozione per i suoi genitori. Per raggiungere questi livelli di eccellenza ci vuole talento, passione, motivazione, sacrificio”.