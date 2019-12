DILETTANTI – Eccellenza, Promozione/B, Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/C: le decisioni del Giudice sportivo, gare del 14-15 dicembre 2019

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo sulle gare giocate domenica 15 dicembre nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA – giornata 15

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte del Corato, il Giudice sportivo ha “congelato” il risultato di 2-0 a favore del Molfetta.

CALCIATORI – Due giornate di squalifica a Christian Quarta e Ballamusa Touray (Corato), Leonardo Terrone (Audace Barletta) e Pasquale Monopoli (Deghi); una giornata a Giuliano Ricco (F. Altamura), Leonardo Mascia (Orta Nova), Francesco Sollitto (Vieste), Stefano Santoro (Corato), Marco Amato (Martina), Daniele Fanelli (Barletta 1922), Ivan Regner (Ugento), Daniele De Leo (Gallipoli).

ALLENATORI – Squalifica sino al 26 dicembre per Gigi Bruno (Otranto).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 19 gennaio 2020 per Luigi Dell’Aquila (San Severo).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 9 gennaio 2020 per Domenico Borrelli (Vigor Trani).

AMMENDE – 100 euro all’Audace Barletta.

PROMOZIONE/B – giornata 15

CALCIATORI – Due giornate a Youssef Toumi (AS Avetrana) e Francesco Tamborrino (Carovigno); una giornata a Giordano Fasiello (Salento F.), Marco Torsello (Racale), Vincenzo Molfetta (Ostuni), Francesco Indirli (De Cagna)9, Matteo Luca (Taurisano).

AMMENDE – 200 euro alla Virtus Matino.

PRIMA CATEGORIA/B – giornata 13

Il Tribunale federale territoriale, in merito alla vertenza tra la Polimnia e il suo ex allenatore Mongelli, ha inflitto alla società barese un’ammenda di 500 euro, un punto di penalità (da scontarsi nella stagione in corso) e l’inibizione per 4 mesi per il rappresentante legale della società, il presidente Mario Centrone.

La Corte d’Appello, invece, ha dichiarato inammissibile il reclamo del San Giorgio avverso l’ammenda di 300 euro e le squalifiche ai calciatori Erente e Troccoli, riportate nel Comunicato ufficiale n. 48 del 28/11/2019.

CALCIATORI – Due giornate a Giuseppe Strippoli (Arboris Belli); una giornata a Ivan Svezia e Dewi Recchia (Arboris Belli), Ricccardo Collocola (Atl. Martina), Vincenzo Merico (Ceglie), Luca Distratis (DB Manduria), Giuseppe Recchia (Erchie), Giuseppe Pappone (Lizzano), Antonio Balestra e Antonio De Bartolomeo (Massafra, Alessandro Petrelli (RS Crispiano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30 giugno 2020 per Teodosio Mero: “A fine gara, sostava nei pressi delle scale che conducono agli spogliatoi e dopo aver apostrofato l’Arbitro con frase irriguardosa, tentava di colpire l’Arbitro con un calcio senza riuscirvi. Successivamente si allontanava al fine di non rendere possibile la sua identificazione. Rientrato nuovamente negli spogliatoi, veniva identificato dai propri dirigenti”.

AMMENDE – 300 euro alla Don Bosco Manduria: “A fine gara, un proprio dirigente non presente in distinta sostava nei pressi degli spogliatoi tentando di colpire l’Arbitro non riuscendovi. Successivamente, solo dopo ripetuti inviti formulati dall’Arbitro, i dirigenti locali fornivano il tesserino per il riconoscimento, sebbene inizialmente riluttanti nel farlo”.

PRIMA CATEGORIA/C – giornata 13

Inammissibile, per la Corte d’Appello, il reclamo del Galatina contro l’ammenda di 500 euro e le squalifiche ai calciatori Gabrieli, De Mitri e l’inibizione ai dirigenti Imperiale e Contaldo, ex Comunicato n. 50 del 05/12/2019.

CALCIATORI – Squalifica sino al 30 giugno 2021 per Marco Vigliotti (Melendugno): “A fine gara, un calciatore non identificato, colpiva il commissario di campo sulla natica destra con una bottiglia piena d’acqua senza procurare conseguenze; sospensione comminata ai sensi dell’art.5 del CGS. Vedi referto commissario di campo”; due giornate a Alessandro Guido (Virtus Lecce), una giornata a Gianluca Castrignanò e Riccardo Murrone (Melendugno), Francesco Notaro (Leverano), Mario Conte (Virtus Lecce).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 30 giugno 2020 per Roberto Greco (Melendugno): “A fine gara, in qualità di addetto al servizio d’ordine sostitutivo, si avvicinava all’Arbitro proferendo frasi gravemente irriguardose; successivamente, colpiva con pugni la porta dello spogliatoio arbitrale pronunciando nuovamente frasi gravemente irriguardose. Nella contempo, sempre al termine dell’incontro, non forniva nessuna assistenza all’Arbitro che veniva circondato dai calciatori della propria squadra. Vedi referto commissario di campo”.

AMMENDE – 500 euro al Melendugno: “A fine gara, numero 3 soggetti estranei riconducibili alla società entravano negli spogliatoi da un cancello lasciato aperto e colpivano con violenza la porta dello spogliatoio arbitrale danneggiandone i vetri e proferendo all’indirizzo dell’Arbitro frasi gravemente minacciose e irriguardose. Manda al CRP per quanto di competenza in ordine ad eventuali danni dell’impianto. Vedi referto commissario di campo”; cento euro al Salve (fumogeni) e alla Virtus Lecce (persone estranee nei pressi dello spogliatoio).

SECONDA CATEGORIA/C – giornata 11

CALCIATORI – Due giornate a Salvatore Di Donfrancesco (Neviano) e Antonio Cresta (Sp. Ruffano); una giornata a Stefano Santoro (Collepasso).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 2 gennaio 2020 per Rocco Orlando (Real Ruffano); sino al 27 dicembre p.v. per Giovanni Fasano (Sp. Ruffano).

COPPA PUGLIA – gare del 12/12

Gara Virtus Andria-Ruvese: inammissibile (perché fuori tempo) il ricorso della Ruvese, confermato il risultato di 7-1.

CALCIATORI – Due gare a Luca Ferrazzano (Ascoli S.); una gara a Leonardo Moscogiuri (Lizzano), Alessio Sperti (San Giorgio), Vito Nitti (Arboris B.), Alessandro Cuppone (Seclì), Angelo Salatino (Atl. Acquaviva), Alessandro Catalano (Atl. Veglie), Salvatore Ferrantino (Foggia Inc.), Gabriele Greco (Galatina), Roberto Pellegrini (Ruvese), Alessandro Migali (Seclì), Michele Pio Vigorito (Lucera), Graziano Pascullo (Locorotondo), Giuseppe Murolo (V. Molfetta), Elio Villani (Tricase), Riccardo Petrelli (Atl. Veglie), Alessandro Montemorra (Foggia Inc.), Nunzio Desimine (Ruvese), Marco Ratta (Salve), Sasha Migali (Seclì), Giuseppe Tricarico (Troia), Cosimo Venere (Locorotondo).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 31 dicembre per Sergio B. Cardinale (Seclì).