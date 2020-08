DILETTANTI – Eccellenza e Promozione, fissato il termine perentorio per le iscrizioni. Fusioni e cambi di denominazione, le novità

La Figc Puglia ha fissato il nuovo termine perentorio entro il quale le società affiliate dovranno perfezionare la propria iscrizione al proprio campionato di competenza. Questo come, ormai, da prassi.

“Visto il particolare momento recessivo – si legge nella Comunicato del 5 agosto – che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l’iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell’impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l’intera attività agonistica e organizzativa delle società, all’unanimità, ha deliberato di fissare il termine perentorio alle ore 18 di lunedì 10 agosto 2020 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle società che ancora non avessero provveduto”.

Il termine ordinatorio per le iscrizioni ai campionati di Eccellenza e Promozione, infatti, è scaduto martedì scorso, 4 agosto; per la Prima e Seconda Categoria, è stato, invece, fissato al 4 settembre; per la Terza scadrà il 30 settembre.

Infine, alcune ufficializzazioni di cambi di denominazione e sede sociale:

L’Asd Giovani Cryos di Leporano si chiamerà Ssdarl Giovani Cryos di Taranto;

l’Asd Gioventù Palagianello si chiamerà Gioventù Palagiano;

l’Asd Norba Conversano si chiamerà Asd Bitritto Norba;

l’Asd Vigor Bitritto si chiamerà Asd Città di Mola;

l’Asd Atletico Veglie si chiamerà Asd Mesagne Calcio;

l’Asd Fortis Altamura si chiamerà Asd Soccer Massafra.

Già ufficializzate nei giorni scorsi:

L’Asd Futsal Carovigno si chiamerà Asd Real Carovigno;

la Pol. D. Ponte Lama Trani si chiamerà Fcd Sly Trani;

l’Asd Levante 2008 si chiamerà Asd Levante Bitritto;

l’asd SP Azzurra Trepuzzi si chiamerà Apd S.P. Azzurra Trepuzzi;

il Real San Giovanni si chiamerà Asd Real San Giovanni;

l’Usd Alto Salento si chiamerà Asd Avetrana Calcio.