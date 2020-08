SERIE D/H – Il mercato della pugliesi si è infiammato nelle ultime ore: il punto

Il mercato della pugliesi si è infiammato nelle ultime ore. In Serie D procedono a rilento le ufficializzazioni, ma tante sono le trattative intavolate dalle società. Alcuni club però non conoscono ancora il proprio destino. Il Bitonto aspetta la sua sentenza e il Foggia spera nel ripescaggio. Facciamo il punto della situazione in chiave calciomercato:

CERIGNOLA – In questa settimana i dauni hanno ufficializzato il ritorno di Jimmy Allegrini e l’acquisto di Giuseppe Tedesco, attaccante proveniente dal Foggia. I due calciatori si aggiungono alle firme di Silletti, Leonetti, Amabile ed Esposito. I gialloblù adesso puntano su Melillo del Messina e su Prinari del Fasano.

CASARANO – I rossoazzurri vivono una fase di stallo, di fatti non si registrano nuovi innesti in questa settimana. Ricordiamo che i salentini hanno ufficializzato le riconferme di Mattera, Mincica, Giacomarro e Favetta. Si attende il comunicato per il colpo Rodriguez. Rimangono un obiettivo concreto Sansone, Longhi e Lattanzio.

Aggiornamento delle ore 20.30: Altro giro di riconferme in casa rossazzurra: Andrea Feola, Leonardo Versienti e gli under Rocco Occhiuto, Luka Lobjanidze e Antonio Atteo. Il raduno, invece, prenderà il via lunedì 10 e non più domani, 7 agosto.

TARANTO – Entra nel vivo il mercato degli ionici. I rossoblù in questa settimana hanno chiuso per un ritorno: si tratta di Massimiliano Marsili, esperto centrocampista, l’anno scorso in forza al Bitonto. Sfumato Vittorio Esposito, il Ds Montervino ora punta dritto a Ciro Foggia, Michele Murolo e Federico Cerone. Per la porta il nome è quello di Pitarresi dell’Acireale, data la difficile conferma di Sposito, vista la richiesta di alcune società di Lega Pro. Gli ionici hanno già ufficializzato le firme di Corvino, Diaby, Ba, l’accordo siglato con Alfageme e la conferma di Guaita.

BITONTO – I neroverdi sono in attesa della sentenza della Procura Federale sulla presunta combine nel match contro il Picerno dello scorso campionato. Tutti i movimenti di mercato, per tanto, sono congelati.

BRINDISI – Accolto il ricorso per l’iscrizione al campionato, i biancoazzurri adesso possono pensare, finalmente, ad allestire la propria rosa.

GRAVINA – I gialloblù in queste ore hanno ufficializzato le conferme dell’estremo difensore Vicino e il centrocampista Correnti. I murgiani sono vicinissimi a chiudere anche per Matteo De Gol, difensore esperto che l’anno scorso era in forza al Grumentum. Oltre a questi due, i calciatori che vestiranno ancora la casacca gialloblù sono: Romeo, Chiaradia e Ficara. Sono stati ufficializzati inoltre: Catinali dal Grumentum, Panebianco dal Fasano, Puntoriere dal Francavilla, De Feo ex Nocerina e l’attaccante Gjonaj.

FASANO – Dopo la conferma di Bernardini, i biancoazzurri in queste ore hanno ufficializzato Procida, attaccante ed Barletta. Oltre a Bernardini, i confermati sono Cassano e Cavaliere. Gli altri colpi dei brindisini, portano il nome di: Monaco, Difino e Sambiase.

ANDRIA – I federiciani hanno ottenuto la firma di Pasquale Porcaro, difensore esperto proveniente dal Licata. I biancoazzurri hanno tra le proprie fila tutti volti nuovi, si tratta di: Lonardelli, Stefano Manzo, Caruso, Bussetto, Bolognese, Notaristefano, Giuliano e Mincori.

MOLFETTA – Dopo le tante riconferme e l’acquisto di D’Angelo, i biancorossi hanno ufficializzato De Angelis, attaccante l’anno scorso tra le fila dal Cliverghe. I baresi provano a riconfermare il centrocampista Cianciaruso. Anche il portiere Tucci, vestirà ancora biancorosso il prossimo anno.

TEAM ALTAMURA – Sicuramente la più attiva nell’ultima settimana. I baresi hanno calato il pokerissimo di confermati, si tratta di: Croce, Casiello, Lucchese, Guadalupi e Scarimbolo. L’ultimo acquisto è il portiere Zinfollino, l’estremo difensore nell’ultima stagione era a Bitonto. Lui si va ad aggiungere ai neoacquisti: Pantano, Aperi e Lanzolla. Sono obiettivi del sodalizio murgiano Palmisano del Casarano e Langone dell’Andria. Rimane un pallino Francesco Alvino del Sorrento.

Aggiornamento del 06/08/2020 h 20.20: Tedesco ha firmato con l’Altamura.