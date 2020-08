ECCELLENZA – In casa Racale è tempo di ufficializzazioni, si muovono anche Gallipoli e Otranto:il punto sul mercato

Dopo una prima fase di mercato d’Eccellenza, “dominato” dalle compagine baresi, nelle ultime ore anche le salentine sembrano aver definitivamente scaldato i motori, con diverse importanti ufficializzazioni arrivate nelle ultime ore, oltre ad alcuni movimenti che potrebbero concretizzarsi nelle prossime ore o al massimo ad inizio della prossima settimana.

ATLETICO RACALE – Il neo direttore Aldo Gaofalo, con il prezioso ausilio di mister Piero Sportillo, ha definito i primi movimenti in entrata. Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, vestiranno biancazzurro, il centrocampista classe 1997, ex Gallipoli e Taurisano, Alessandro Pirretti, l’ex capitano giallorosso Andrea Portaccio ed il difensore ex Deghi Marco Greco. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’attaccante ex Ugento, Gabriele Mosca. Oltre ai già riconfermati, Passaseo, Romano, Casalino e Lopez, resterà a Racale anche il fantasista classe 1990 Andrea Presicce.

GALLIPOLI – La società della neo presidentessa Paola Vella, dopo aver definito l’acquisto del centrocampista brasiliano Thiago Moio Pace, ha nelle ultime ore ufficializzato l’arrivo dell’attaccante classe 2002 Giovanni Potenza, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Fasano. Dall’Atletico Terme Fiuggi arriva anche l’esterno offensivo classe 2001 Gabriel Omar Buongarzoni. Importanti movimenti sono attesi nelle prossime ore.

DEGHI – Gli orange, già al lavoro agli ordini di mister Salvadore, non hanno ancora ufficializzato alcun movimento in entrata, ma ormai è tutto fatto per diverse importanti operazioni. Fatta per l’attaccante ex Nardò Andrea Capristo, e per i difensori ex Gallipoli Carrozzo e Suhs. Sempre dal Gallipoli dovrebbe arrivare anche il terzino classe 1998 Luca Gubello, protagonista con la maglia giallorossa nella passata stagione, proprio sotto la guida tecnica di mister Salvadore.

OTRANTO – Dopo l’importante raffica di riconferme, la neonata società, è al lavoro per puntellare l’organico a disposizione di mister Manco. Il nome per la difesa è quello del centrale ex Brindisi classe 1984 Alessandro Capone, che a breve potrebbe diventare un calciatore biancazzurro. Il sodalizio idruntino è al lavoro per regalare al nuovo tecnico un nuovo bomber, ma ad oggi appaiono diversi i nomi in lizza.