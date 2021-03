ECCELLENZA – Altro passo in avanti verso il ritorno in campo: per il Coni è “d’interesse nazionale”

La Figc ha ratificato la mozione della Lega Nazionale Dilettanti indirizzata a far ripartire i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C-C1 maschile e femminile di calcio a 5. Tali campionati sono stati inseriti, dal Coni, nella lista degli eventi di interesse nazionale.

Il format, come scritto QUI, prevede la ripartenza, sulla carta, fissata all’11 aprile e la fine della stagione regolare il 6 giugno. Nelle quattro domeniche successive, semifinali e finali playoff. La vincente approderà in Serie D. Non ci saranno retrocessioni.

I tesserati con le società rinunciatarie sono svincolati e saranno liberi di tesserarsi presso altra società che prosegue l’attività, sino al 30 giugno.

Il protocollo sanitario da seguire darà quello della Serie D (QUI), ossia test obbligatorio per tutto il gruppo-squadra entro 48-72 ore precedenti al fischio d’inizio della gara; isolamento/quarantena per i positivi; ritorno in comunità dopo almeno dieci giorni e con test negativo. La gradualità del ritorno dell’atleta alle competizioni e agli allenamento, poi, sarà valutata dal medico sociale del club.

Gli allenamenti collettivi saranno consentiti solo alle società che continuano l’attività agonistica.

Si attende, ora, di conoscere i dettagli delle somme stanziate dal Governo Draghi nel Decreto Sostegni, con riferimento allo sport e ai lavoratori dello sport.